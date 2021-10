Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα μήνα μετά τα επίσημα εγκαινία του, το ξενοδοχείο αποσπά τις μεγαλύτερες διακρίσεις επιβεβαιώνοντας την επιτυχή πορεία του.Με πέντε βραβεία τιμήθηκε το Athens Capital Hotel-MGallery Collection στα Greek Hospitality Awards 2021 που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. Μόλις έναν μήνα από τη λαμπερή τελετή των επίσημων εγκαινίων του, το ξενοδοχείο διακρίθηκε με το Gold Award στις κατηγορίες Best Greek New City Hotel, Best Greek Lifestyle City Hotel, Best Greek Pet Friendly Hotel και Best Greek Accessibility Hotel, και το Silver ως Top Greek Hotel 2021, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή πορεία του.Το Athens Capital Hotel αν και νεοσύστατο έχει καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία του στην ελληνική φιλοξενία και να μαγνητίσει το ενδιαφέρον με την κομψή, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που αποπνέει.Το ξενοδοχείο - κόσμημα βρίσκεται σε ένα ιστορικό κτήριο λίγα μέτρα από την πλατεία Συντάγματος, σε απόσταση αναπνοής από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της πόλης και τις συνοικίες του κέντρου με τις ατελείωτες επιλογές διασκέδασης, αγορών και πολιτιστικών δρώμενων. Τα 177 δωμάτια και σουίτες του με τη διαχρονική αισθητική και την εκλεπτυσμένη διακόσμησή τους, προσφέρουν στους επισκέπτες του μία μοναδική εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει αρμονικά την άνεση και την πολυτέλεια με την urban ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας.Η Τέχνη πρωταγωνιστεί στο ξενοδοχείο, συστήνοντας την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας στους επισκέπτες του μέσα από την τεράστια συλλογή έργων Τέχνης αναγνωρισμένων αλλά και ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών να κοσμούν κάθε γωνιά του. Μάλιστα, στον δέκατο όροφο βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Έλληνα Γλύπτη Γεώργιου Λάππα, το Mappemonde, με τις περίπου 3.000 φιγούρες που το απαρτίζουν να διατρέχουν όλους τους ορόφους στο αίθριο του ξενοδοχείου. Επιπλέον, ο lifestyle χαρακτήρας του ξενοδοχείου συμπληρώνεται από την υψηλού επιπέδου γαστρονομία του με τις εντυπωσιακές γεύσεις που επιμελείται ο σεφ Δημήτρης Μπούτσαλης. Στο κεντρικό εστιατόριο MFlavours βρίσκει κανείς επιλογές της ελληνικής δημιουργικής κουζίνας, με πιάτα που απογειώνουν τις μεσογειακές γεύσεις, ενώ στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζώτου το Galerie Café συστήνει στους επισκέπτες του το νέο meeting point της πόλης με εκλεπτυσμένες επιλογές καφέ, φαγητού, υψηλής ποιότητας ετικέτες ποτών και κρασιού, αλλά και signature cocktails. Τέλος, το Mappemonde Restaurant, Bar & Lounge που βρίσκεται στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου, είναι το ιδανικό μέρος για χαλαρωτικές βραδιές με συντροφιά την ονειρική θέα της νυχτερινής Αθήνας.Οι επισκέπτες του Athens Capital Hotel μπορούν να μοιραστούν αυτήν τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας με τη συντροφιά των τετράποδων φίλων τους για τους οποίους το ξενοδοχείο έχει φροντίσει να προσφέρει ό,τι χρειάζονται για μία άνετη διαμονή με πολλές εκπλήξεις. Τα κατοικίδιά σας μπορούν να απολαύσουν το αναπαυτικό κρεβάτι τους, ειδικά πιάτα φαγητού, ονυχοδρόμιο, μασώμενη οδοντόβουρτσα, γραβάτες papillon, toys, ενώ προσφέρονται, ακόμη, environmental friendly σακούλες για συλλογή απορριμμάτων και λεκάνη με άμμο.Για το Athens Capital Hotel η αυθεντική ελληνική φιλοξενία δεν μπορεί να αποκλείει κανέναν, γι’ αυτό και οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων. Ως εκ τούτου, το ξενοδοχείο έχει υιοθετήσει σημαντικές λειτουργίες για άτομα ΑΜΕΑ, ενώ ανάμεσα στα δωμάτια του περιλαμβάνονται 5 πλήρως προσβάσιμα, handicap δωμάτια τα οποία εναρμονίζονται απόλυτα με τις αυξημένες ανάγκες ενός επισκέπτη με κινητικές δυσκολίες, χωρίς όμως να υστερούν στην αισθητική ή την άνεση. Επιπλέον διατίθενται ειδικές ράμπες, επιγραφές με σύστημα Braille στις πόρτες και στους ανελκυστήρες, πλήρως προσβάσιμες κοινόχρηστες τουαλέτες.O Γενικός Διευθυντής του Athens Capital Hotel, Ευριπίδης Τζήκας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη βράβευση του Athens Capital Hotel στα Greek Hospitality Awards. Τα πέντε βραβεία τα οποία παραλάβαμε έχουν ιδιαίτερα μεγάλη συμβολική αξία για εμάς, καθώς εφάπτονται με το όραμά μας τόσο για το ξενοδοχείο, όσο και για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά: προώθηση της ελληνικής κουλτούρας, σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για όλους τους επισκέπτες. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την ιδανική εμπειρία φιλοξενίας με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε ενός από τους επισκέπτες μας».