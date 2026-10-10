Φθινοπωρινό City Break στο Πότσνταμ
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Φθινοπωρινό City Break στο Πότσνταμ

Ταξίδι σε μία πανέμορφη πόλη της Γερμανίας, πολύ κοντά στο Βερολίνο, με σημαντικά αξιοθέατα και πλούσια ιστορία

Φθινοπωρινό City Break στο Πότσνταμ
Γνωστό για τον ρόλο του στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης, το Πότσνταμ είναι μια μικρή πόλη μόλις μία ανάσα από το Βερολίνο. Με περισσότερα από 150 μνημεία χαρακτηρισμένα ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η πόλη των περίπου 180.000 κατοίκων απέχει σχεδόν 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Γερμανίας, δηλαδή περίπου μισή ώρα με το τρένο από το κέντρο του Βερολίνου.


Σήμερα, το Πότσνταμ, αν και έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την αίγλη της παλιάς πρωσικής επαρχίας, ξεχωρίζει για τα κτίρια, την αρχιτεκτονική και την ιστορία του, χάρη στα δεκάδες μουσεία και τα γραφικά στενά της παλιάς πόλης.
 
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