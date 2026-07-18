Διακοπές στη Σύμη της αρχοντιάς και του φυσικού πλούτου

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Ο πολύχρωμος, αμφιθεατρικά χτισμένος οικισμός της με τα νεοκλασικά αρχοντικά λέει «καλώς ήρθατε» στους επισκέπτες που συρρέουν καθημερινά τα καλοκαίρια. Τη νύχτα, φωτισμένος από τα εκατοντάδες λαμπιόνια, καθρεφτίζεται στη θάλασσα που λαγοκοιμάται, πλάι στην αντανάκλαση των καϊκιών και των yacht. Δεσπόζουν καθώς περπατάτε στον κόλπο του λιμανιού κατευθύνοντας το βλέμμα σας στο σκαρί και τα πανιά τους όπως και στις μικρές βαρκούλες που αποπνέουν κάτι τι το ρομαντικό. Στην άλλη πλευρά κυριαρχούν οι μυρωδιές από παραδοσιακά καφενεία και ψαροταβέρνες με απλωμένα χταπόδια και το ξακουστό συμιακό γαριδάκι που περιλαμβάνεται σε κάθε γευστική παραγγελία.Πρόκειται για ορισμένες μόνο από τις εικόνες της Σύμης, του μικρού αυτού στολιδιού των Δωδεκανήσων που ξεμυτίζει ανάμεσα στη Ρόδο και τις ακτές της Τουρκίας, απέναντι από την χερσόνησο της Κνίδου. Τα κάλλη της δεν περιορίζονται στην περιοχή του λιμανιού (Γιαλός), το νησί έχει να περηφανεύεται για το απαράμιλλης ομορφιάς φυσικό της τοπίο, όπως για το καταπράσινο δάσος της στην περιοχή Κουρκουνιώτη που συνάμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δάση στα Δωδεκάνησα, καθώς και τις ονειρεμένες παραλίες της παρόλο που ορισμένες από αυτές είναι απόμερες ή δύσκολα προσβάσιμες.