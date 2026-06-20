Διακοπές στη Σκόπελο: Βουτιές, μονοπάτια και ησυχία
Διακοπές στη Σκόπελο: Βουτιές, μονοπάτια και ησυχία
Αγαπημένο νησί των Σποράδων που ξεχωρίζει για την πλούσια βλάστησή του, το παραδοσιακό του ύφος και τις παραλίες.
Οι καταπράσινες πλαγιές, οι παραλίες με τα συγκλονιστικά νερά και τα δασωμένα μονοπάτια της Σκοπέλου θα καταφέρουν να αδειάσουν το μυαλό σας από κάθε έννοια και να γεμίσουν το νου και την ψυχή σας με όμορφες, γαλήνιες στιγμές και εικόνες.
Για βουτιές
Το νησί έχει πραγματικά πάρα πολλές παραλίες, που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι τα κρυστάλλινα νερά και το καταπράσινο φόντο. Σε κάποιες, μάλιστα, τα δέντρα σχεδόν ακουμπούν στη θάλασσα, άλλες έχουν βοτσαλάκι και μερικές έχουν όμορφη αμμουδιά. Από τις πιο αγαπημένες και διάσημες παραλίες είναι η Καστάνη στα δυτικά, εδώ όπου έγιναν τα γυρίσματα του Mamma Mia.
Για βουτιές
Το νησί έχει πραγματικά πάρα πολλές παραλίες, που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι τα κρυστάλλινα νερά και το καταπράσινο φόντο. Σε κάποιες, μάλιστα, τα δέντρα σχεδόν ακουμπούν στη θάλασσα, άλλες έχουν βοτσαλάκι και μερικές έχουν όμορφη αμμουδιά. Από τις πιο αγαπημένες και διάσημες παραλίες είναι η Καστάνη στα δυτικά, εδώ όπου έγιναν τα γυρίσματα του Mamma Mia.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.
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