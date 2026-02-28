Ανοιξιάτικo ταξίδι στη Ρώμη: 3 ημέρες στο λίκνο του αρχαίου δυτικού πολιτισμού

Κέντρο της μεγάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μητρόπολη της ευρωπαϊκής μόδας και μία από τις αρχαιότερες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι λόγοι για να ταξιδέψετε στη Ρώμη δεν μπορούν να χωρέσουν σε καμία λίστα. Κι αυτό γιατί η Ρώμη είναι κυρίως αυτή η απερίγραπτη και τόσο κυρίαρχη ενέργεια που πηγάζει από τη θαυμάσια αρχιτεκτονική της, είναι αυτός ο ακαταμάχητος θαυμασμός, ανακατεμένος με δέος, που νιώθουμε όταν κοιτάζουμε τα σπουδαία κτίσματα σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Ρώμη είναι ένα απέραντο, υπαίθριο μουσείο που παραμένει ζωντανό μέχρι τις μέρες μας για να πει τη δική της εκδοχή της παγκόσμιας ιστορίας.





Και έπειτα είναι αυτό το αγαπημένο ρωμαϊκό φαγητό. Αυτές οι υπέροχες γεύσεις που, όσο οικείες κι αν μας είναι πια, άλλο τόσο πιο νόστιμες μάς φαίνονται κάθε φορά που απολαμβάνουμε την πιο αυθεντική εκδοχή τους. Ακόμα, είναι τα ηλιοβασιλέματα στο πάρκο της Villa Borghese ή στην κορυφή του λόφου στο Καπιτώλιο ή απλά μπροστά από το Πάνθεον, που εκείνη την ώρα της ημέρας παίρνει ένα θερμό, χρυσαφί χρώμα.