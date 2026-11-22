Μία άγνωστη γυναίκα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Μία άγνωστη γυναίκα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Μία ταινία εποχής με σύγχρονο και επίκαιρο πολιτικό λόγο προβλήθηκε στην τελετή λήξης του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Η στάση απέναντι στον κατακτητή μεσούσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν ήταν ενιαία σε όλη την Ευρώπη. Η Αντίσταση στη Δανία άργησε να εκδηλωθεί, έκανε την εμφάνισή της προς το τέλος του πολέμου, όταν όλοι έσπευσαν να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να δείξουν ότι βρίσκονται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Για τις γυναίκες αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, έπρεπε να αγωνιστούν περισσότερο για να αποδείξουν ότι δεν ήταν με το μέρος των Ναζί και να προστατεύσουν τη νέα τους ζωή ενώ παράλληλα κατακλύζονταν από φόβο μην τυχόν αποκαλυφθεί κάποια σύνδεσή τους με τους κατακτητές.
Μία τέτοια περίπτωση καταγράφει η Δανοαιγύπτια σκηνοθέτις και σεναριογράφος, Μάι ελ-Τούκι, στην ταινία της «Woman Unknown» (Άγνωστη Γυναίκα) η οποία προβλήθηκε στην τελετή λήξης του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (5-15 Νοεμβρίου), καθηλώνοντας το κοινό που βρέθηκε στο «Ολύμπιον». Βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η ταινία μάς «ταξιδεύει» στη Δανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παρουσιάζει τη ζωή της Μαρί, μίας οικιακής βοηθού που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον πλούσιο εργοδότη της, Κρίστιαν. Τη νέα της ζωή απειλεί να καταστρέψει το ένοχο μυστικό της από το παρελθόν, ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν Γερμανό στρατιώτη.
Με φόντο το χάος της μεταπολεμικής εποχής η Μαρί καλείται να αγωνιστεί για να προστατεύσει τη νέα της ζωή και τη θέση που έχει κατακτήσει. Το τι θα συμβεί αν αποκαλυφθεί το παρελθόν της το αντικρίζει κάθε φορά που κινείται εκτός σπιτιού: συγκεντρωμένο κόσμο που χλευάζει γυναίκες κόβοντας τα μαλλιά τους και χρησιμοποιώντας κόκκινο χρώμα για να «σημαδέψει» το σώμα τους με το σύμβολο των Ναζί, τη σβάστικα.
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Μία τέτοια περίπτωση καταγράφει η Δανοαιγύπτια σκηνοθέτις και σεναριογράφος, Μάι ελ-Τούκι, στην ταινία της «Woman Unknown» (Άγνωστη Γυναίκα) η οποία προβλήθηκε στην τελετή λήξης του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (5-15 Νοεμβρίου), καθηλώνοντας το κοινό που βρέθηκε στο «Ολύμπιον». Βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, η ταινία μάς «ταξιδεύει» στη Δανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παρουσιάζει τη ζωή της Μαρί, μίας οικιακής βοηθού που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον πλούσιο εργοδότη της, Κρίστιαν. Τη νέα της ζωή απειλεί να καταστρέψει το ένοχο μυστικό της από το παρελθόν, ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με έναν Γερμανό στρατιώτη.
Με φόντο το χάος της μεταπολεμικής εποχής η Μαρί καλείται να αγωνιστεί για να προστατεύσει τη νέα της ζωή και τη θέση που έχει κατακτήσει. Το τι θα συμβεί αν αποκαλυφθεί το παρελθόν της το αντικρίζει κάθε φορά που κινείται εκτός σπιτιού: συγκεντρωμένο κόσμο που χλευάζει γυναίκες κόβοντας τα μαλλιά τους και χρησιμοποιώντας κόκκινο χρώμα για να «σημαδέψει» το σώμα τους με το σύμβολο των Ναζί, τη σβάστικα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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