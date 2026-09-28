Πώς θα μειωθεί η σπατάλη τροφίμων στην εστίαση
Πώς θα μειωθεί η σπατάλη τροφίμων στην εστίαση
WWF Ελλάς, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και Costa Navarino παρουσιάζουν πρακτικές για τους επαγγελματίες της εστίασης.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, το WWF Ελλάς, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η Costa Navarino, διοργανώνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 12:00 στο εστιατόριο «Μαντάμ Σουσού» της Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας, μια εκδήλωση για επαγγελματίες της εστίασης με θέμα τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το WWF Ελλάς θα μοιραστεί στοιχεία για την σπατάλη τροφίμων και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της. Επίσης, θα παρουσιαστεί ο οδηγός καλών πρακτικών που δημιούργησαν οι σεφ της Costa Navarino, ενώ ο Executive Chef του ξενοδοχείου W Costa Navarino Νίκος Μπίλλης θα παρουσιάσει «έξυπνες» και δημιουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα εστιατόρια της Costa Navarino.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση, δηλαδή σχεδόν 1,3 δισ. τόνοι ετησίως καταλήγει στα απορρίμματα. Η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να καλύψει τέσσερις φορές τις ανάγκες των 820 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποσιτίζονται.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το WWF Ελλάς θα μοιραστεί στοιχεία για την σπατάλη τροφίμων και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της. Επίσης, θα παρουσιαστεί ο οδηγός καλών πρακτικών που δημιούργησαν οι σεφ της Costa Navarino, ενώ ο Executive Chef του ξενοδοχείου W Costa Navarino Νίκος Μπίλλης θα παρουσιάσει «έξυπνες» και δημιουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα εστιατόρια της Costa Navarino.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση, δηλαδή σχεδόν 1,3 δισ. τόνοι ετησίως καταλήγει στα απορρίμματα. Η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να καλύψει τέσσερις φορές τις ανάγκες των 820 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποσιτίζονται.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα