Road trip στην Ιρλανδία: Ένα από τα ωραιότερα οδικά ταξίδια στην Ευρώπη
Road trip στην Ιρλανδία: Ένα από τα ωραιότερα οδικά ταξίδια στην Ευρώπη
Kάστρα, λίμνες και μυστηριακή ομορφιά.
Ακολουθούμε την Causeway Coastal Route, η οποία διατρέχει τις βόρειες ακτογραμμές της Βόρειας Ιρλανδίας, από το Μπέλφαστ μέχρι την ιστορική, περιτειχισμένη πόλη Ντέρι-Λόντοντερι, για να θαυμάσουμε σπάνια φυσικά αξιοθέατα, κάστρα, λίμνες και καταρράκτες, νησάκια με εμβληματικούς φάρους και γραφικά χωριά.
Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα οδικά ταξίδια στην Ευρώπη: 195 χιλιόμετρα διαδρομής με εκπληκτική θέα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, φαράγγια και λίμνες, επιβλητικά κάστρα, παραθαλάσσια χωριά, υποβλητικά βράχια και, φυσικά, το περίφημο Giant’s Causeway με τις 40.000 στήλες από βασάλτη, το οποίο έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα οδικά ταξίδια στην Ευρώπη: 195 χιλιόμετρα διαδρομής με εκπληκτική θέα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, φαράγγια και λίμνες, επιβλητικά κάστρα, παραθαλάσσια χωριά, υποβλητικά βράχια και, φυσικά, το περίφημο Giant’s Causeway με τις 40.000 στήλες από βασάλτη, το οποίο έχει ενταχθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα