Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο, από τη Μήλο και την Κρήτη έως την Απουλία
Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο, από τη Μήλο και την Κρήτη έως την Απουλία
Το καλοκαίρι ξεκινά εν πλω με τη MINOAN LINES.
Η Μεσόγειος προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς, τοπία και τρόπους ζωής συλλέγοντας μοναδικές εμπειρίες σε κάθε ταξίδι. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούμε να βρεθούμε από τον Πειραιά στην ηφαιστειακή Μήλο, στη μινωική κληρονομιά της Κρήτης ή στα γραφικά σοκάκια της Απουλίας, ανακαλύπτοντας κάθε φορά μια διαφορετική πτυχή της μεσογειακής ταυτότητας.
Για περισσότερα από 50 χρόνια, η MINOAN LINES συνδέει καθημερινά τον Πειραιά με τη Μήλο και το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και την Ελλάδα με τη Νότια Ιταλία.
Η διάκρισή της ως Passenger Line of the Year 2025 στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards επιβεβαιώνει μια διαδρομή που βασίζεται στη συνέπεια, την ασφάλεια και την υψηλού επιπέδου ταξιδιωτική εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Για περισσότερα από 50 χρόνια, η MINOAN LINES συνδέει καθημερινά τον Πειραιά με τη Μήλο και το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και την Ελλάδα με τη Νότια Ιταλία.
Η διάκρισή της ως Passenger Line of the Year 2025 στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards επιβεβαιώνει μια διαδρομή που βασίζεται στη συνέπεια, την ασφάλεια και την υψηλού επιπέδου ταξιδιωτική εμπειρία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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