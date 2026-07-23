Πώς διαμορφώνεται το προφίλ των Ελλήνων ταξιδιωτών
Πώς διαμορφώνεται το προφίλ των Ελλήνων ταξιδιωτών
Συνολικά το 2025 πραγματοποίησαν 9,6 εκατ. ταξίδια δαπανώντας 4,12 δισ. ευρώ.
Σε 5,4 εκατ. έφτασε ο αριθμός των ατόμων όλων των ηλικιών από την Ελλάδα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους το 2025. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας ποιοτικών χαρακτηριστικών ημεδαπών τουριστών για το 2025 που δημοσιοποίησε, σήμερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συνολικά κατά την περυσινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν 9,6 εκατ. ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2% στα άτομα και κατά 11% στα ταξίδια, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2024. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 85,8 εκατ. και οι δαπάνες σε 4,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,5% και 11,3%, αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα