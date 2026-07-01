Το «Κουκούλι»: Το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη στην Αίγινα
Το «Κουκούλι»: Το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη στην Αίγινα
Η απόδειξη ότι τα μεγάλα έργα δεν γεννιούνται σε παλάτια, αλλά σε μοναχικά δωμάτια.
Το σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη βρίσκεται σε απόσταση λίγων λεπτών με τα πόδια βόρεια του λιμανιού της Αίγινας, στην ευρύτερη περιοχή Λιβάδι, ενώ το σημείο όπου βρίσκεται είναι γνωστό ως Πλακάκια. Πρόκειται για ένα λιτό, σχεδόν ασκητικό κτίσμα με γαλάζια παντζούρια, που στέκεται ακόμα σαν να το έχει αγγίξει ελάχιστα ο χρόνος, κοιτάζοντας τη θάλασσα σαν να περιμένει τον ένοικό του να επιστρέψει. Το σπίτι ανήκει σήμερα σε δύο Ελληνίδες, από τις οποίες η μία μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Αίγινα και την Ελβετία. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, αλλά δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια, ίσως γιατί προτιμούν ο ιδιωτικός τους χώρος να μη γίνει αξιοθέατο.
Ο Νίκος Καζαντζάκης εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο νησί της Αίγινας το 1927. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Η Αίγινα εκείνης της εποχής αποτελούσε ένα σχετικά ήσυχο καταφύγιο, αρκετά κοντά στην Αθήνα αλλά και αρκετά μακριά από τον θόρυβό της, ιδανικό για έναν άνθρωπο που ζητούσε συγκέντρωση και εσωτερική σιγή. Επιστρέφοντας από την Ασία το 1935, αγόρασε ένα χωράφι στον μικρό οικισμό Λιβάδι, δύο χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Αίγινας.
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