«Είναι ένα όνειρο που κουβαλάς τους χειμώνες»: Οι Παξοί της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, Σοφίας Κωνσταντινίδου
TRAVEL.GR

«Είναι ένα όνειρο που κουβαλάς τους χειμώνες»: Οι Παξοί της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, Σοφίας Κωνσταντινίδου

Ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα αυτόν τον τόπο. Με την πρώτη ματιά, με την πρώτη βουτιά, με το πρώτο γαλήνιο σούρουπο.

«Είναι ένα όνειρο που κουβαλάς τους χειμώνες»: Οι Παξοί της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, Σοφίας Κωνσταντινίδου

Ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα αυτόν τον τόπο. Με την πρώτη ματιά, με την πρώτη βουτιά, με το πρώτο γαλήνιο σούρουπο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του έρωτα: λατρεύεις ακόμα και τις ατέλειές του, χαμογελάς με καθετί που σου προσφέρει.

Η Λάκκα

Περιμένω πώς και πώς να φτάσω στη Λάκκα, στο βόρειο άκρο του νησιού. Εκεί είναι η αρχή των πάντων, η βάση μου. Το σημείο από όπου ξεκινούν και στο οποίο επιστρέφουν όλες οι διαδρομές. Κάθε φορά που φτάνω, μόλις κατεβαίνω τα σκαλιά προς την παραλία, ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί, κι όμως τίποτα δεν μοιάζει προβλέψιμο. Γιατί στους Παξούς πηγαίνεις για να αφήσεις το πρόγραμμα, όχι για να το ακολουθήσεις.

Η Λάκκα είναι από εκείνα τα μέρη που σε βάζουν αμέσως σε μια άλλη κατάσταση. Ένας απάνεμος κόλπος, σχεδόν κλειστός, με νερά που μοιάζουν ακίνητα και χρώματα που αλλάζουν διαρκώς μέσα στη μέρα. Το πρωί είναι διάφανα, σχεδόν φωτεινά, ενώ το απόγευμα βαθαίνουν.

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