«Είναι ένα όνειρο που κουβαλάς τους χειμώνες»: Οι Παξοί της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, Σοφίας Κωνσταντινίδου

Ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα αυτόν τον τόπο. Με την πρώτη ματιά, με την πρώτη βουτιά, με το πρώτο γαλήνιο σούρουπο.