Διακοπές στα Χανιά: Εξερευνώντας την πόλη και τα πανέμορφα χωριά τους

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης με το παραμυθένιο ιστορικό κέντρο, τις απίστευτες παραλίες και τα εντυπωσιακά τοπόσημα