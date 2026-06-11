Διακοπές στα Χανιά: Εξερευνώντας την πόλη και τα πανέμορφα χωριά τους
Διακοπές στα Χανιά: Εξερευνώντας την πόλη και τα πανέμορφα χωριά τους
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης με το παραμυθένιο ιστορικό κέντρο, τις απίστευτες παραλίες και τα εντυπωσιακά τοπόσημα
H δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης μετά το Ηράκλειο, τα γραφικά Χανιά, είναι μία ρομαντική, παραθαλάσσια «χρονοκάψουλα». Στους ωραίους δρόμους τους, στο παραμυθένιο ιστορικό τους κέντρο, στα φωτογενή προάστια και στις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά θα δείτε να κυλάει πλάι σας, σαν συνεχόμενα καρέ από ταινία, ολόκληρη η ιστορία της πόλης μέσα στους αιώνες. Από κέντρο της σπουδαίας αρχαίας Κυδωνίας, η οποία υπήρξε ένα από τα βασικότερα κέντρα του μεγάλου μινωικού πολιτισμού και αναφέρεται ακόμα και από τον Όμηρο στην Οδύσσεια, σε ισχυρό άντρο των Ενετών και από εκεί στα χέρια των Τούρκων σε μία νέα εποχή σύνθετης πολυπολιτισμικότητας που έχτισε σε μεγάλο βαθμό τον αυθεντικό χαρακτήρα των Χανιών.
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