Μπόρα Μπόρα: Ταξίδι ζωής στο «Μαργαριτάρι του Ειρηνικού»
Λίγοι προορισμοί έχουν καταφέρει να περάσουν στη συλλογική φαντασία ως εικόνα του απόλυτου τροπικού παραδείσου.
Η Μπόρα Μπόρα της Γαλλικής Πολυνησίας, με τα πολυτελή bungalows χτισμένα επάνω στη λιμνοθάλασσα, σε resorts που αναπτύσσονται σε motu, θεωρείται διεθνώς το ιδεώδες των εξωτικών διακοπών και των ρομαντικών γαμήλιων ταξιδιών. Η λιμνοθάλασσα με τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά προσφέρεται για ατέλειωτες ώρες μπάνιου και χαλάρωσης, για εκδρομές και δραστηριότητες όπως snorkelling και aquasafari.
Αποτελεί καταφύγιο για τους VIPs που θέλουν να απολαύσουν ιδιωτικότητα στα bungalows επάνω στο νερό, κορυφαίο προορισμό για ταξίδι του μέλιτος και το πιο προβεβλημένο από τα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας. Οι λευκές αμμουδιές και η λιμνοθάλασσά της έχουν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τροπικά τοπία στον κόσμο και οι αποχρώσεις του νερού, που εναλλάσσονται διαρκώς από σμαραγδένιο σε τιρκουάζ, βαθύ γαλάζιο και σκούρο μπλε, δημιουργούν ένα τοπίο που συχνά μοιάζει επεξεργασμένο με Photoshop, χωρίς όμως να είναι.
Στον κοραλλιογενή ύφαλο που περικλείει τη λιμνοθάλασσα σχηματίζονται μικρά motu, όπου έχουν χτιστεί διάσημα και πολυτελή resorts, όπως το Four Seasons Bora Bora και το The St. Regis Bora Bora. Οι χαμηλές αυτές νησίδες αποτελούνται κυρίως από άμμο, θραύσματα κοραλλιών και ασβεστολιθικό υλικό που συσσωρεύτηκε σταδιακά από τα κύματα και τα θαλάσσια ρεύματα και επάνω τους έχει αναπτυχθεί τροπική βλάστηση, κυρίως φοίνικες και άλλα ανθεκτικά φυτά.
