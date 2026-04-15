Πάρος: Το πασχαλινό γλέντι της Νάουσας που έχει γίνει θεσμός
Στο γραφικό λιμανάκι της Νάουσας, η πασχαλινή γιορτή ένωσε και φέτος παράδοση, νησιώτικη φιλοξενία, γεύση και μουσική.
Η Πάρος απέδειξε και φέτος γιατί συγκαταλέγεται στους πιο αγαπημένους πασχαλινούς προορισμούς της Ελλάδας. Την Κυριακή του Πάσχα, το γραφικό λιμανάκι της Νάουσας μετατράπηκε για ακόμη μία χρονιά σε σημείο συνάντησης για όσους λαχταρούν έναν εορτασμό που συνδυάζει την κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα με μια πιο κοσμοπολίτικη αύρα και την ενέργεια ενός πραγματικά φινετσάτου προορισμού.
Μέσα στο γνώριμο λευκό και γαλάζιο σκηνικό των Κυκλάδων, η Grey Goose super premium βότκα βρέθηκε στο επίκεντρο της γιορτής, συνοδεύοντας με μοναδικό τρόπο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πασχαλινά γλέντια του Αιγαίου. Με φόντο τα ψαροκάικα, τα κατάλευκα σπίτια και τη θάλασσα που έλαμπε κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο, η Νάουσα έζησε ακόμη ένα πανηγυρικό Πάσχα, με μουσική, παρέες που χόρευαν αγκαλιασμένες, πλατιά χαμόγελα και τη γνώριμη αίσθηση της αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας.
Όσοι είχαν φροντίσει εγκαίρως να εξασφαλίσουν θέση σε κάποιο από τα περιζήτητα στέκια γύρω από το λιμανάκι, όπως η Σιγή Ιχθύος, ο Τσαχπίνης (Το Ουζερί των Ναυτικών) και το Somaripa, απόλαυσαν από νωρίς το μεσημέρι μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται. Θαλασσινοί μεζέδες, παραδοσιακές γεύσεις του νησιού, νησιώτικη μουσική και η παγωμένη Grey Goose συνέθεσαν ένα σκηνικό που έφερνε κοντά τον έντονο τοπικό χαρακτήρα της Πάρου με την αβίαστη γιορτινή διάθεση του Πάσχα και της άνοιξης.
