Ανοιξιάτικο City Break στη Θεσσαλονίκη: Ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού και γεύσεων δίπλα στον Θερμαϊκό
Οι στάσεις για να γνωρίσετε αληθινά την καρδιά της «Κοσμοπολίτισσας του Βορρά»
Μια σύντομη ανοιξιάτικη απόδραση στη Θεσσαλονίκη είναι η ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσετε μια πόλη γεμάτη ιστορία, ζωντάνια και γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Χτισμένη δίπλα στον Θερμαϊκό κόλπο, συνδυάζει το βυζαντινό παρελθόν με τη σύγχρονη και νεανική πλευρά της. Περπατώντας στην παραλία, με φόντο τον εμβληματικό Λευκό Πύργο, μπορεί κανείς να νιώσει τον παλμό της πόλης και να απολαύσει τη θέα προς τη θάλασσα. Στα στενά της Άνω Πόλης, γύρω από τα βυζαντινά τείχη, αποκαλύπτεται η ιστορία αιώνων, ενώ στην Πλατεία Αριστοτέλους γίνεται φανερό πόσο ζωντανή παραμένει η πόλη, με πλήθος κόσμου να κάνει βόλτα και τα καφέ και τα καταστήματα να σφύζουν από κίνηση.
Η Θεσσαλονίκη φημίζεται και για τη γαστρονομία της. Παραδοσιακά μεζεδοπωλεία και σύγχρονα εστιατόρια συνθέτουν μια σκηνή με επιλογές για κάθε γούστο. Μια σύντομη απόδραση αρκεί για να ανακαλύψετε τα βασικά αξιοθέατα, να περιπλανηθείτε στις γειτονιές της και να γνωρίσετε τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE