Στην Αρμενία τα Χριστούγεννα και τα Φώτα γιορτάζονται μαζί
Η Πρωτοχρονιά στην Αρμενία προηγείται των Χριστουγέννων, που γιορτάζονται στις 6 Ιανουαρίου, μαζί με τα Φώτα
Χριστούγεννα στην Αρμενία και υποδοχή του νέου έτους. Έτσι, όσοι θέλετε να γνωρίσετε αυτή την ξεχωριστή χώρα, έχετε όλο τον χρόνο να προγραμματίσετε το ταξίδι σας για τις 6 Ιανουαρίου. Σκαρφαλωμένη στον Νότιο Καύκασο, ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία, η Αρμενία προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες και κουβαλά ιστορία πολλών αιώνων.
Καταπληκτική φύση, μοναστήρια σμιλεμένα σε απόκρημνους βράχους, εμβληματικοί ναοί, θαυμαστά φυσικά μνημεία, το περίφημο Αραράτ, πόλεις-spa, μεγάλη οινική παράδοση, ορεινά χωριά που θυμίζουν άλλες εποχές, αλλά και μια πρωτεύουσα ζωντανή, νεανική και απρόσμενα κοσμοπολίτικη, συνθέτουν το παζλ αυτής της τόσο ξεχωριστής χώρας, που ήταν και το πρώτο χριστιανικό έθνος του κόσμου. Κεντρικό γεγονός της ιστορικής μνήμης και της ταυτότητάς της, που καμία γενιά δεν ξεχνά, είναι η γενοκτονία περίπου 1–1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από τους Οθωμανούς που ξεκίνησε το 1915.
