7 εμβληματικές φυλές σκύλων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
7 εμβληματικές φυλές σκύλων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση
Με την πάροδο των χρόνων, πολλές φυλές σκύλων έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας παραγόντων, όπως οι ασθένειες και η μειωμένη ζήτηση.
Όταν οι πρώτοι άνθρωποι εξημέρωσαν τους λύκους, σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν ζώα που θα ήταν τόσο χρήσιμα για διάφορες εργασίες όσο και πιστοί σύντροφοι. Τους σκύλους δηλαδή. Τα πράγματα όμως από τότε άλλαξαν.
Ο «καλύτερος φίλος του ανθρώπου» εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σκύλος-οδηγός, ως μέλος ομάδων διάσωσης και άλλα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί πλέον ισότιμο μέλος σε μια οικογένεια.
Ωστόσο, καθώς οι ανάγκες και οι προτιμήσεις της κοινωνίας έχουν εξελιχθεί, έχουν αλλάξει και οι φυλές σκύλων που επιλέγουμε. Με την πάροδο των χρόνων, πολλές φυλές έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας παραγόντων, όπως οι ασθένειες και η μειωμένη ζήτηση.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο «καλύτερος φίλος του ανθρώπου» εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σκύλος-οδηγός, ως μέλος ομάδων διάσωσης και άλλα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί πλέον ισότιμο μέλος σε μια οικογένεια.
Ωστόσο, καθώς οι ανάγκες και οι προτιμήσεις της κοινωνίας έχουν εξελιχθεί, έχουν αλλάξει και οι φυλές σκύλων που επιλέγουμε. Με την πάροδο των χρόνων, πολλές φυλές έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας παραγόντων, όπως οι ασθένειες και η μειωμένη ζήτηση.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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