A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου
A Day With My Pet από το topetmou.gr: Εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα στις 3 Οκτωβρίου
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα συναντιούνται στις 3 Οκτωβρίου για μια ημέρα με πρωταγωνιστές τα κατοικίδιά μας.
Το A Day With My Pet, το αγαπημένο φεστιβάλ φιλοζωίας που διοργανώνει το topetmou.gr, δίνει ακόμη ένα ραντεβού με τους φίλους των ζώων, αυτή τη φορά σε τρεις πόλεις ταυτόχρονα.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα θα γεμίσουν με δράσεις, παιχνίδι και φυσικά, πολλές ουρές που θα κουνιούνται χαρούμενα.
Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, αποτελώντας μια αφορμή για να βρεθούμε μαζί με τους τετράποδους φίλους μας, να ενημερωθούμε, να διασκεδάσουμε και κυρίως να αναδείξουμε τη σημασία της υπεύθυνης συμβίωσης ανθρώπων και ζώων.
Στην Αθήνα, το A Day With My Pet θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Κηφισιάς, με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού δίνεται στην Πλατεία Αριστοτέλους, ενώ στην Πάτρα το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα θα γεμίσουν με δράσεις, παιχνίδι και φυσικά, πολλές ουρές που θα κουνιούνται χαρούμενα.
Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, αποτελώντας μια αφορμή για να βρεθούμε μαζί με τους τετράποδους φίλους μας, να ενημερωθούμε, να διασκεδάσουμε και κυρίως να αναδείξουμε τη σημασία της υπεύθυνης συμβίωσης ανθρώπων και ζώων.
Στην Αθήνα, το A Day With My Pet θα πραγματοποιηθεί στο Άλσος Κηφισιάς, με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού δίνεται στην Πλατεία Αριστοτέλους, ενώ στην Πάτρα το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα