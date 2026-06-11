Τι συμβαίνει με μια γάτα που τρώει την άμμο της

Οι γάτες είναι γνωστές για τις περίεργες συμπεριφορές τους. Κάποιες φορές τρώνε την άμμο τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.