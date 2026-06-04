Άγνωστα πράγματα για τις γάτες ταρταρούγες που θεωρούνται σημάδι καλής τύχης σε πολλές χώρες
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Άγνωστα πράγματα για τις γάτες ταρταρούγες που θεωρούνται σημάδι καλής τύχης σε πολλές χώρες

Οι γάτες ταρταρούγες παίρνουν το όνομά τους από τη διχρωμία του τριχώματός τους, το οποίο θυμίζει το καβούκι μιας χελώνας.

Άγνωστα πράγματα για τις γάτες ταρταρούγες που θεωρούνται σημάδι καλής τύχης σε πολλές χώρες
Οι ταρταρούγες δεν αποτελούν ξεχωριστή φυλή - η ονομασία αναφέρεται στον ιδιαίτερο χρωματισμό τους, που θυμίζει το μοτίβο του μαρμάρου. Όπως και στις γάτες calico, ο χρωματισμός αυτών των γατών οφείλεται στα ιδιαίτερα γενετικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία τις καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι των παραδόσεων διάφορων πολιτισμών. 

Ας δούμε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που ίσως δεν γνωρίζατε σχετικά με τις γάτες ταρταρούγες:

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