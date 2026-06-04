Άγνωστα πράγματα για τις γάτες ταρταρούγες που θεωρούνται σημάδι καλής τύχης σε πολλές χώρες

Οι γάτες ταρταρούγες παίρνουν το όνομά τους από τη διχρωμία του τριχώματός τους, το οποίο θυμίζει το καβούκι μιας χελώνας.