Νέα υπόθεση «Πελικό» στη Βρετανία: Εννέα άνδρες κατηγορούνται ότι βίαζαν γυναίκα που την νάρκωνε ο σύζυγός της

Ο σύζυγος βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο και σε διάφορες εφαρμογές, «με άλλους άνδρες με τις ίδιες αντιλήψεις» - Πάνω από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν την κακοποίηση