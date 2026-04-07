Πάσχα χωρίς κροτίδες και βεγγαλικά από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία προχώρησε ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, στέλνοντας ένα πολύ όμορφο μήνυμα υπευθυνότητας και σεβασμού ενόψει των εορτών του Πάσχα.Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών κρότου, επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα.Οι έντονοι θόρυβοι δημιουργούν φόβο και πανικό σε ζώα συντροφιάς και αδέσποτα, ενώ δεν λείπουν κάθε χρόνο τα περιστατικά τραυματισμών.