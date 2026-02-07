Τα μυστικά του σκύλου: Πώς επιλέγει τον αγαπημένο του άνθρωπο
TOPETMOU

Τα μυστικά του σκύλου: Πώς επιλέγει τον αγαπημένο του άνθρωπο

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του σκύλου μας, ψάχνουμε να δούμε πώς επιλέγει τον αγαπημένο του άνθρωπο.

Τα μυστικά του σκύλου: Πώς επιλέγει τον αγαπημένο του άνθρωπο
Μπορούν τα ζώα να έχουν προτιμήσεις; Οι έρευνες αλλά και η ζωή μαζί τους δείχνουν πως ναι. Είναι πιθανό λοιπόν και πολλοί το ξέρουμε, πως κάθε σκύλος έχει τον αγαπημένο του άνθρωπο.

Είτε πρόκειται για συγκάτοικο, είτε για σύντροφο, είτε για άλλα μέλη της οικογένειας, είναι γεγονός πως σε ένα σπίτι με τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ο σκύλος έχει τον αγαπημένο του άνθρωπο. Φυσικά θα κάνει χαρές και θα παίξει με τους υπόλοιπους, όμως ένας είναι ο εκλεκτός, αυτός που του έχει αδυναμία και κουνάει την ουρά λίγο περισσότερο κάθε φορά που τον βλέπει.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network