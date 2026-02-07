Τα μυστικά του σκύλου: Πώς επιλέγει τον αγαπημένο του άνθρωπο
Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του σκύλου μας, ψάχνουμε να δούμε πώς επιλέγει τον αγαπημένο του άνθρωπο.
Μπορούν τα ζώα να έχουν προτιμήσεις; Οι έρευνες αλλά και η ζωή μαζί τους δείχνουν πως ναι. Είναι πιθανό λοιπόν και πολλοί το ξέρουμε, πως κάθε σκύλος έχει τον αγαπημένο του άνθρωπο.
Είτε πρόκειται για συγκάτοικο, είτε για σύντροφο, είτε για άλλα μέλη της οικογένειας, είναι γεγονός πως σε ένα σπίτι με τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ο σκύλος έχει τον αγαπημένο του άνθρωπο. Φυσικά θα κάνει χαρές και θα παίξει με τους υπόλοιπους, όμως ένας είναι ο εκλεκτός, αυτός που του έχει αδυναμία και κουνάει την ουρά λίγο περισσότερο κάθε φορά που τον βλέπει.
