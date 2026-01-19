Πράγματα που δεν ξέρατε για το Αλογάκι της Παναγίας και τα μαντώδη που πολλά τρώνε τους συντρόφους τους στο ζευγάρωμα
Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 8 είδη μαντωδών, ανάμεσά τους και το πιο γνωστό στο ευρύ κοινό, το Αλογάκι της Παναγίας (Mantis religiosa).

Τα μαντώδη (ή μάντισσες) είναι έντομα που εντυπωσιάζουν με την παράξενη εμφάνισή τους, ακόμη κι αν ο στόχος τους είναι να περνούν απαρατήρητα. Το τριγωνικό τους κεφάλι που θυμίζει… εξωγήινο και η χαρακτηριστική στάση «προσευχής» του σώματός τους (που δεν είναι τόσο αθώα όσο δείχνει) είναι τα πρώτα πράγματα που προσέχει κανείς βλέποντάς τα.

Πέρα όμως από την ασυνήθιστη εικόνα τους, τα μαντώδη διαθέτουν πολλά άλλα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν συναρπαστικά, όπως εξαιρετικές κυνηγετικές ικανότητες, μοναδικές στρατηγικές καμουφλάζ και συμπεριφορές ζευγαρώματος που προκαλούν ανατριχίλα.

Best of Network