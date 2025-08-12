ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Νέο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική της Αγίας Παρασκευής
Η φροντίδα που οφείλουμε να δείχνουμε στoυς τετράποδους συντρόφους μας δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό, το παιχνίδι και τις βόλτες. 

Η φροντίδα που οφείλουμε να δείχνουμε στoυς τετράποδους συντρόφους μας δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό, το παιχνίδι και τις βόλτες. Περιλαμβάνει την παρατήρηση, την κατανόηση και όταν χρειάζεται, την άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική της Αγίας Παρασκευής ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας (CT).

Ο αξονικός τομογράφος έρχεται να προστεθεί και να συμπληρώσει τις υπόλοιπες σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες της Κλινικής, συμβάλλοντας στη γρήγορη και ακριβή διάγνωση, με υψηλής ανάλυσης απεικόνιση των ιστών και των αλλοιώσεων.
