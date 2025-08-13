Άρης Μουγκοπέτρος για τον σοβαρό τραυματισμό του: Υπήρχε δόλος
Άρης Μουγκοπέτρος για τον σοβαρό τραυματισμό του: Υπήρχε δόλος
Το μάτι μου το σώσαμε στα λεπτά, πρόσθεσε ο μουσικός
Για το σοβαρό ατύχημα που υπέστη το περασμένο Πάσχα σε πανηγύρι, κατά το οποίο ακρωτηριάστηκε στο χέρι, χάνοντας τρία δάχτυλα μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ενώ αναφέρθηκε και στη σοβαρή βλάβη στην όρασή του, η οποία άγγιξε απώλεια ύψους 90%. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», αποκάλυψε επίσης, ότι ετοιμάζει ένα βιβλίο-κατάθεση ψυχής, στο οποίο θα μιλήσει για τη ζωή του από τα εφηβικά του χρόνια μέχρι σήμερα, θέλοντας να δείξει «τι μπορεί να ζήσει ένα παιδί στον χώρο αυτό». Στο βιβλίο του, όπως αποκάλυψε, θα συμμετέχουν άνθρωποι που σημάδεψαν τη ζωή του, όπως η φίλη του Έλενα Χριστοπούλου και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης, ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε δημόσια την Έλενα Χριστοπούλου για τη στήριξή της: «Ευχαριστώ την Έλενα. Ξέρει εκείνη τους λόγους. Είναι από τους ανθρώπους που με στήριξαν πραγματικά», ενώ η ίδια συγκινήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στο ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος τόνισε ότι δεν ήταν τυχαίο: «Ήρθε ένας άνθρωπος και μου έδωσε μια κροτίδα στο χέρι και μου είπε "άναψέ το". Δεν φαντάστηκα τι θα συμβεί. Υπήρχε δόλος. Αυτός ήξερε τι έκανε. Έχω κινηθεί νομικά. Ήμουν αφελής. Είναι σαν να σας δώσω έναν καφέ με ποντικοφάρμακο και να πείτε πως φταίτε εσείς που τον ήπιατε».
Μιλώντας για την ψυχοθεραπεία που ακολούθησε, ανέφερε: «Γνώρισα έναν άλλον Άρη. Έναν άνθρωπο πιο ήρεμο, πιο ψύχραιμο. Η δουλειά μας κρύβει πολλή ζήλια και κακία. Δεν τα έλεγα τότε, τώρα νιώθω έτοιμος».
Σχετικά με την όρασή του, εξήγησε ότι η αντίδραση των γιατρών ήταν καθοριστική. «Το μάτι μου το σώσαμε στα λεπτά. Είχα πάθει αποκόλληση. Αν το βλέπαμε λίγο αργότερα, θα ήταν σαν ώριμο σύκο. Αυτό με κάνει να πιστεύω πως υπάρχει Θεός», σημείωσε.
Όσο για τη μουσική, δήλωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει το κλαρίνο: «Όταν έρθει η ώρα, ξέρω ότι θα ξαναπαίξω. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να επιστρέψω σ’ αυτό το επάγγελμα. Η επαφή μου με τη μουσική είναι καθημερινή. Είναι ό,τι πιο κοντινό στη ζωή μας σε μαγεία».
Η συνέντευξη έκλεισε με μια φράση που του είπε η φίλη του, Έλενα Χριστοπούλου: «Το χέρι σου θα κάνει τη δουλειά του κι εσύ τη δική σου».
Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης, ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε δημόσια την Έλενα Χριστοπούλου για τη στήριξή της: «Ευχαριστώ την Έλενα. Ξέρει εκείνη τους λόγους. Είναι από τους ανθρώπους που με στήριξαν πραγματικά», ενώ η ίδια συγκινήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στο ατύχημα, ο Άρης Μουγκοπέτρος τόνισε ότι δεν ήταν τυχαίο: «Ήρθε ένας άνθρωπος και μου έδωσε μια κροτίδα στο χέρι και μου είπε "άναψέ το". Δεν φαντάστηκα τι θα συμβεί. Υπήρχε δόλος. Αυτός ήξερε τι έκανε. Έχω κινηθεί νομικά. Ήμουν αφελής. Είναι σαν να σας δώσω έναν καφέ με ποντικοφάρμακο και να πείτε πως φταίτε εσείς που τον ήπιατε».
Μιλώντας για την ψυχοθεραπεία που ακολούθησε, ανέφερε: «Γνώρισα έναν άλλον Άρη. Έναν άνθρωπο πιο ήρεμο, πιο ψύχραιμο. Η δουλειά μας κρύβει πολλή ζήλια και κακία. Δεν τα έλεγα τότε, τώρα νιώθω έτοιμος».
Σχετικά με την όρασή του, εξήγησε ότι η αντίδραση των γιατρών ήταν καθοριστική. «Το μάτι μου το σώσαμε στα λεπτά. Είχα πάθει αποκόλληση. Αν το βλέπαμε λίγο αργότερα, θα ήταν σαν ώριμο σύκο. Αυτό με κάνει να πιστεύω πως υπάρχει Θεός», σημείωσε.
Όσο για τη μουσική, δήλωσε ότι δεν θα εγκαταλείψει το κλαρίνο: «Όταν έρθει η ώρα, ξέρω ότι θα ξαναπαίξω. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να επιστρέψω σ’ αυτό το επάγγελμα. Η επαφή μου με τη μουσική είναι καθημερινή. Είναι ό,τι πιο κοντινό στη ζωή μας σε μαγεία».
Η συνέντευξη έκλεισε με μια φράση που του είπε η φίλη του, Έλενα Χριστοπούλου: «Το χέρι σου θα κάνει τη δουλειά του κι εσύ τη δική σου».
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα