Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου
ΕΛΛΑΔΑ
Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η ζωή του δε βρίσκεται σε κίνδυνο

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας 53χρονος έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων, ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου του δήμου Μαλεβιζίου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη σήμερα λίγο μετά τις 11:00 κοντά στην παραλία Μονοναύτης, με τον άτυχο άνδρα να πέφτει από ύψος περίπου 7 μέτρων στον γκρεμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Για την ανάσυρση του τραυματισμένου εργαζόμενου κινητοποιήθηκαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατέβηκαν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο, όπου είχε πέσει ο 53χρονος, και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, προχώρησε στη διακομιδή του 53χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

