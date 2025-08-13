Εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας 53χρονος έπεσε σε γκρεμό 7 μέτρων, ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου του δήμου Μαλεβιζίου.

περιστατικό συνέβη σήμερα λίγο μετά τις 11:00 κοντά στην παραλία Μονοναύτης, με τον άτυχο άνδρα να πέφτει από ύψος περίπου 7 μέτρων στον γκρεμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.



Για την ανάσυρση του τραυματισμένου εργαζόμενου κινητοποιήθηκαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατέβηκαν με σχοινιά στο δύσβατο σημείο, όπου είχε πέσει ο 53χρονος, και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τοΑσθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, προχώρησε στη διακομιδή του 53χρονου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή του.