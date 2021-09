Οι εκδόσεις του Φεστιβάλ Αθηνών στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά από πρόσκληση τουπου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνει και φέτος την ελληνική συμμετοχή στη(20-24/10/21), οιτου Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου θα κοσμούν για πρώτη φορά φέτος στην ιστορία του Φεστιβάλ το ελληνικό περίπτερο.Στην έκθεση το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει όλες τις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση τηςαπό το 2020 και μετά, εκδόσεις με ιδιαίτερο εικαστικό στίγμα που συμπληρώνουν η καθεμία με τον δικό της τρόπο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα διατηρώντας όμως μια ξεχωριστή αυτοτέλεια.ΟΙ εκδόσειος που θα εκτεθούν είναι οι εξής: Το φωτογραφικό λεύκωμα(Φωτογραφίες Μιχάλη Κλουκίνα).Μια συλλεκτική έκδοση που αναδεικνύει τους αγαπημένους χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, Ηρώδειο και Πειραιώς 260), σε αναμονή Κοινού και Δημιουργών, στην εποχή της πανδημίας. Η φωτογράφιση των θεάτρων από τον Μιχάλη Κλουκίνα συνομιλεί δραματουργικά με επιλεγμένα αποσπάσματα θεατρικών έργων του παγκόσμιου ρεπερτορίου από παραστάσεις του αρχικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού του 2020, που δεν υλοποιήθηκαν.Καλλιτεχνική επιμέλεια: Nowhere StudioΟ αναλυτικός(ελληνική & αγγλική έκδοση) Ένα εντυπωσιακό βιβλίο τέχνης που αποτυπώνει διαφορετικά από κάθε άλλη φορά τον πλούτο του καλλιτεχνικού προγράμματος. Περιλαμβάνονται κατατοπιστικά σκηνοθετικά, δραματουργικά ή μουσικολογικά σημειώματα που συνοδεύουν τις παρουσιάσεις των παραστάσεων ή των συναυλιών του Φεστιβάλ, αλλά και δοκιμιακά κείμενα που γράφτηκαν με ανάθεση από συγγραφείς, θεωρητικούς, επιμελητές ή καλλιτέχνες για τις θεματικές και τους κύκλους του προγράμματος (Κύκλος Layers of Street: Ηλίας Χατζηγεωργίου, Έμφυλες ταυτότητες: Άντζελα Δημητρακάκη, Κύκλος 1821: Δημήτρης Παπανικολάου, Απροσδόκητες συνομιλίες: Σοφία Κομποτιάτη, Kύκλος Contemporary Ancients: Δήμητρα Κονδυλάκη).Το όλο εγχείρημα συμπληρώνεται από φωτογραφίες του Τάσου Βρεττού από την έκθεση The feel. Backstage που φιλοξενήθηκε στον Χώρο Α της Πειραιώς 260: ένα statement για την επιστροφή στη σωματικότητα και την επιθυμία της συνάντησης Κοινού και Καλλιτεχνών που σηματοδότησαν οι ζωντανές παραστάσεις – στην εκπνοή του φετινού, δύσκολου «ψηφιακού» χειμώνα.Σχεδιασμός: DpS AthensΟ κατάλογος της εικαστικής εγκατάστασης της Αιμιλίας Παπαφιλίππου(Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου 13.8 – 5.9.2021)Μια ιδιαιτέρως καλαίσθητη, δίγλωσση έκδοση για την εικαστική, διαδραστική εγκατάσταση της καλλιτέχνιδας που παρουσιάστηκε στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Εκτός από συνοδευτικό υλικό για την έκθεση, ο κατάλογος, που περιλαμβάνει κείμενα της εικαστικού και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εγκατάσταση, αποτελεί και αυτόνομο βιβλίο τέχνης, το οποίο εξετάζει, με φιλοσοφικό στοχασμό, τις διασυνδέσεις της πανδημίας, της φύσης, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα.Τατου Φεστιβάλ Αθηνών ΕπιδαύρουΗ θεατρική σειρά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου εγκαινιάστηκε φέτος σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Νεφέλη. Περιλαμβάνει τα ελληνικά έργα του Κύκλου Contemporary Ancients που γράφτηκαν με ανάθεση για το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, εμπνευσμένα από το Αρχαίο Δράμα: Το σπίτι με τα φίδια του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη με αφετηρία τις Τραχίνιες του Σοφοκλή, γάλα, αίμα της Αλεξάνδρας Κ* με αφετηρία τη Μήδεια, Κρεουργία του Γιάννη Μαυριτσάκη με αφετηρία τις Βάκχες και Η Φαίδρα καίγεται της Αμάντας Μιχαλοπούλου με αφετηρία τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη. Σ’ αυτήν όμως εντάσσονται και εκδόσεις έργων που ανέβηκαν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Βάτραχοι του Αριστοφάνη σε μετάφραση Νίκου Α. Παναγιωτόπουλου με εισαγωγή και παραστασιογραφία Άγι Μαρίνη, Ιχνευτές του Σοφοκλή σε ελεύθερη έμμετρη μετάφραση Εμμανουήλ Δαυίδ με εισαγωγή, επιμέλεια και σχόλια Σταύρου Τσιτσιρίδη και οιδίποδας της Maja Zade με αφετηρία το κλασικό έργο του Σοφοκλή, σε μετάφραση Γιάννη Καλιφατίδη.Σχεδιασμός έκδοσης: Περικλής Δουβίτσας / Σχεδιασμός εξωφύλλων: Δημήτρης ΠαπάζογλουΑπαντώντας στην αυξημένη ζήτηση των έργων της θεατρικής σειράς, που έγιναν ανάρπαστα, ιδίως κατά τις ημέρες των παραστάσεων των Βατράχων, των Ιχνευτών, του οιδίποδα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου καθώς και ολόκληρου του Κύκλου Contemporary Ancients στη Μικρή Επίδαυρο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προχώρησε μάλιστα σε ανατύπωση της α΄ έκδοσης τριών τίτλων εν όψει των παραστάσεων του Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο και στο Θέατρο Πέτρας. Το κοινό μπορεί να τα αναζητά σε όλα τα πωλητήρια του Φεστιβάλ αλλά και στα βιβλιοπωλεία, όπου τα βιβλία θα παραμείνουν διαθέσιμα και μετά την ολοκλήρωση του φετινού προγράμματος.