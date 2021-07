Blue Origin: Ο Τζεφ Μπέζος πετάει αύριο στο διάστημα με το New Shepard

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Έτοιμος για την πρώτη του διαστημική πτήση δηλώνει ο Τζεφ Μπέζος, που έδωσε σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων με το πλήρωμα του24 ώρες πριν την προγραμματισμένη εκτόξευση από το δυτικό Τέξας.Ο Τζεφ Μπέζος μπορεί να ήρθε δεύτερος στη μάχη του διαστήματος, καθώς ο δισεκατομμυριούχος Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον έκοψε πρώτος το νήμα στις 11 Ιουλίου, ωστόσο θα πετάξει 13 μίλια υψηλότερα από τον αντίπαλό του, χρησιμοποιώντας τον πλήρως αυτόνομο πύραυλο και την κάψουλα New Shepard.Στην πρώτη διαστημική πτήση θα μετέχει και ένας επιβάτης που πλήρωσε για τη θέση του. Πρόκειται για τον 18χρονο Όλιβερ Ντέμεν, από την Ολλανδία, που ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του πλήρωσε ένα τεράστιο -πλην άγνωστο ποσό- για το εισιτήριο και θα γίνει ο νεότερος αστροναύτης στην ιστορία.Στο πλήρωμα θα βρίσκεται επίσης ο αδερφός του Μπέζος,και η, ετών 82, που θα γίνει με τη σειρά της η γηραιότερη αστροναύτης στο διάστημα.Και οι τέσσερις εμφανίστηκαν με τη στολή του αστροναύτη στη βάση στο Τέξας, ενώ είπαν σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ότι δεν φοβούνται, ούτε νιώθουν νευρικότητα για την πτήση, που όπως τόνισαν, θα δημιουργήσει προηγούμενο στα εμπορικά διαστημικά ταξίδια.«Χτίζουμε έναν δρόμο στο διάστημα για την επόμενη γενιά, προκειμένου να κάνουν καταπληκτικά πράγματα που θα βελτιώσουν τα πράγματα στη Γη. Θα μπορούσα να κάνω αυτήν την πτήση ως επικεφαλής της Amazon και θα ήταν μια χαρά. Πραγματικά πιστεύουμε ότι η πτήση είναι ασφαλής», είπε ο Μπέζος, διευκρινίζοντας ότι φίλοι του τον ρώτησαν γιατί δεν περιμένει για το μέλλον και επιμένει να πάει τώρα.«Γνωρίζουμε ότι το όχημα είναι ασφαλές. Και δεν είναι ασφαλές για μένα, αλλά για τον καθένα. Κάναμε ένα – ένα βήμα τη φορά, η μασκότ μας είναι η χελώνα. Είμαστε έτοιμοι» τόνισε στο αμερικανικό CNN.Λίγο αργότερα, μιλώντας στο Good Morning America, ο Μπέζος ανέφερε ότι ο «πραγματικός σκοπός» είναι να καθιερώσει τα επαναχρησιμοποιούμενα διαστημικά οχήματα ξανά και ξανά και να επιτρέψει στην επόμενη γενιά να χρησιμοποιήσει πόρους από το διάστημα για να βελτιώσει τη ζωή στη Γη.Το γεγονός θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση, με τους τέσσερις αστροναύτες να δηλώνουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι. Ήδη, βρίσκονται στο Launch Site One, με τον Τζεφ και τον αδελφό του Μαρκ να καλωσορίζουν τα υπόλοιπα μέλη.Ο πύραυλος πέταξε με επιτυχία 15 φορές, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα πετάξει με επιβάτες. Το New Shepard, ύψους 60 ποδιών, έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επιχείριση διαστημικού τουρισμού της Blue Origin. Η τελευταία από τις 15 επιτυχημένες αποστολές έγινε στις 14 Απριλίου.Η κάψουλα πάνω από το New Shepard μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι επιβάτες και διαθέτει ανακλινόμενα καθίσματα. Σε κάθε κάθισμα υπάρχει παράθυρο, που θεωρείται το μεγαλύτερο για να πετάξει κανείς στο διάστημα. Οι κάμερες στο εσωτερικό επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να μοιράζονται τις αναμνήσεις τους από το