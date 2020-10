Ρεκόρ όλων των εποχών για το New Shepard του Τζεφ Μπέζος - 7η φορά στο Διάστημα

Tell me that aint a giant penis:https://t.co/p6Qt9Gv8cs — Bill Storm◄-{2-WARS - NO TRUMP WAS IN ANY SERVICE (@ApolloAnthony3) October 13, 2020

Το ρεκόρ όλων των εποχών για την επαναχρησιμοποίηση πυραύλου κατέχει πλέον το, καθώς εκτοξεύτηκε και επέστρεψε στη Γη για 7η φορά. Το New Shepard ανήκει στη Blue Origin, τη διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος . Ο υπερ-δισεκατομμυριούχος επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια στο εγχείρημα του διαστημικού τουρισμού, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την SpaceX του Έλον Μασκ της Tesla για την κατάκτηση του σύμπαντος από ιδιώτες επιχειρηματίες.Το επίτευγμα του New Shepard είναι αξιοθαύμαστο. Ωστόσο, οι αμείλικτοι σαρκαστές τωνδεν φαίνεται να εκτιμούν τις προσπάθειες της Blue Origin για τα την πραγματοποίηση του μεγάλου οράματος της ανθρωπότητας, ήτοι να ταξιδεύει χάριν αναψυχής στο σύμπαν. Και αντί θαυμασμού, τα σχόλια διακωμωδούν αγρίως το θεόρατο New Shepard, επειδή τυχαίνει να μοιάζει -κάπως πιο έντονα από άλλους πυραύλους, είναι η αλήθεια- με υπερφυσικό φαλλό.Ωστόσο, πέρα από τα σόκιν σχόλια, το New Shepard ξεπέρασε σε επιδόσεις το Falcon 9 της SpaceX , φτάνοντας για 7η φορά στο κατώφλι του διαστήματος πριν επανέλθει. Βεβαίως, μέχρι στιγμής καμία από τις αποστολές του New Shepard δεν ήταν επανδρωμένη. Όμως, η Blue Origin (όπως και η SpaceX) έχει στενή συνεργασία με τηκαι στο ταξίδι του το New Shepard μετέφερε μεγάλο όγκο αντικειμένων, τα οποία η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία χρησιμοποιεί στα πειράματά της για την αντοχή τους στις συνθήκες των διαστημικών πτήσεων.Εκτός των άλλων αντικειμένων, όταν εκτοξεύτηκε από τη βάση της Blue Origin στο Τέξας, στις 13 Οκτωβρίου 2020, το New Shepard μετέφερε επίσης χιλιάδες αναμνηστικές κάρτες από μαθητές σχολείων σε όλο τον κόσμο. Οι οποίοι, ως μέλη της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Club for the Future, έστειλαν τους χαιρετισμούς τους στο διάστημα.







