Σταύρος Νιάρχος - Σάρλοτ Φορντ: Ο γάμος που «ταρακούνησε» μια δυναστεία
Σταύρος Νιάρχος - Σάρλοτ Φορντ: Ο γάμος που «ταρακούνησε» μια δυναστεία
Ακριβώς εξήντα χρόνια πριν, το AP δημοσιοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα τον μυστικό γάμο του Έλληνα μεγιστάνα με την κόρη του Χένρι Φορντ - Το ειδύλλιο, το διαζύγιο-εξπρές και η κόρη που διεκδίκησε δικαστικά μερίδιο από την κληρονομιά των 10 δισ. του εφοπλιστή
Στις 17 Δεκεμβρίου του 1965 ο καιρός στο Σεν Μόριτς ήταν ο ιδανικός για την εποχή, με το χιόνι να πέφτει πυκνό, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ στο διάσημο θέρετρο βρίσκονταν ήδη δισεκατομμυριούχοι και βαριά ονόματα του διεθνούς jet set.
Ήταν πρωί ακόμη όταν μια είδηση άρχισε να κάνει το γύρο των σαλέ και των ξενοδοχείων του Ελβετικού χωριού, προκαλώντας τον ανάλογο θόρυβο και τα αναπόφευκτα σχόλια.
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press ο 56χρονος Έλληνας μεγιστάνας Σταύρος Νιάρχος και η 24χρονη Σάρλοτ Φορντ, εγγονή του ιδρυτή της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας παντρεύτηκαν στη Χουάρεζ του Μεξικού κάτω από άκρα μυστικότητα.
Το νέο σόκαρε τους κύκλους του διεθνούς jet set, ειδικά όταν λίγες μέρες μετά το ζευγάρι προσγειώθηκε στο Σεν Μόριτς με το lear jet του Έλληνα μεγιστάνα, αφού στο σαλέ του βρισκόταν η πρώην πλέον σύζυγός του μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους.
Οι νιόπαντροι επέλεξαν να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο, κυκλοφορούσαν χαλαρά, και γρήγορα πολλοί έμαθαν ότι η Σάρλοτ Φορντ κυοφορούσε το πρώτο τους παιδί.
Ένα παιδί που λίγες δεκαετίες μετά, ταρακούνησε για τα καλά την δυναστεία Νιάρχου, όταν ανοίχτηκε η διαθήκη του μεγιστάνα και δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά σε αυτήν και τη μητέρα της.
Η απόφαση της Έλενας Φορντ να διεκδικήσει μερίδιο από την κληρονομιά των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων άνοιξε τον ασκό του Αιόλου με μια δικαστική διαμάχη που έλαβε χώρα αρχικά στα Ελβετικά και κατόπιν στα ελληνικά δικαστήρια.
Μόνο που δεν είχε αντιληφθεί ότι οι Νιάρχοι δεν είχαν μάθει να χάνουν και θα έκαναν ότι ήταν δυνατό σε νομικό επίπεδο για να την κρατήσουν μακριά από την περιουσία τους.
Το είχε κάνει πρώτος άλλωστε ο πατέρας της.
Το ειδύλλιο και ο γάμοςΤο καλοκαίρι του 1964 η «Κρεολή» που τότε ήταν το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό του κόσμου, έφτασε στην Κυανή Ακτή και έδεσε στην Villefrance Sur Mer, λίγα μέτρα πιο μακριά από το «Santa Maria», το γιοτ του Χένρι Φορντ, στο οποίο επέβαινε η γοητευτική κόρη του Σάρλοτ.
Ο Έλληνας εφοπλιστής μπορεί να μην είχε την περιουσία της οικογένειας Φορντ, ήξερε όμως να ξοδεύει με στυλ και διέθετε την αύρα ενός γοητευτικού άνδρα, που ήξερε να απολαμβάνει τη ζωή.
Στα 56 του χρόνια με τρεις γάμους στο ενεργητικό του, σαγήνευσε εύκολα τη νεαρή κληρονόμο εκείνο το αλησμόνητο όπως έμελλε να αποδειχθεί καλοκαίρι.
Λίγους μήνες μετά ανακοίνωσε στους γονείς της ότι θα παντρευόταν τον Νιάρχο, χωρίς να συναντήσει αντίδραση και το μόνο που έμελλε να λύσει ο μέλλων σύζυγός της ήταν ο γάμος του με την Ευγενία Λιβανού.
Όταν όλα ήταν έτοιμα ο Νιάρχος ενημέρωσε την Σάρλοτ, η οποία πέταξε απο την Νέα Υόρκη στη Χουάρεζ του Μεξικού με ένα αεροπλάνο της Ford, ενώ ο Νιάρχος απογειώθηκε από τον Καναδά.
Το διαζευκτήριο βγήκε στην πόλη που ο ;Eλληνας εφοπλιστής ενέδωσε για τέταρτη φορά στον γάμο, επιλέγοντας μια γοητευτική κληρονόμο ενώ μετά την τέλεση του μυστηρίου ακολούθησε γαμήλιο πάρτι στη σουίτα ενός νεόκτιστου μοτέλ.
Το ζευγάρι αναχώρησε την επομένη για το Νασάου στις Μπαχάμες και από εκεί πέταξε στη Ζυρίχη της Ελβετίας με ένα Boeing 707 το οποίο είχε «κλείσει» ο Νιάρχος.
Στο Σεν Μόριτς η Σάρλοτ δεν μπορούσε να κάνει σκι γιατί ήταν ήδη έγκυος και συχνά ο Νιάρχος την άφηνε μόνη της για να επισκεφθεί την Ευγενία και τα τέσσερα παιδιά τους στο σαλέ που διατηρούσε στο διάσημο θέρετρο.
Μετά τον μήνα του μέλιτος η ευτυχία του νιόπαντρου ζεύγους ολοκληρώθηκε με τη γέννηση της μικρής Έλενας τον Ιούνιο του 1966, μόνο που δεν έμελλε να κρατήσει πολύ.
Ο πολυσυζητημένος γάμος ατόνησε πολύ γρήγορα, η Σάρλοτ με τη μικρή Έλενα έμειναν μόνιμα στο Μανχάταν και ο σύζυγός της ταξίδευε σχεδόν συνέχεια στην Ευρώπη για τις δουλειές του, ενώ σπάνια έβλεπε τη νεαρή γυναίκα και την κόρη του.
Στις 18 Μαρτίου του 1967 κατέθεσε σε δικαστήριο της Χουάρεζ την αίτηση διαζυγίου ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια της μικρής, κάτι για το οποίο δεν είχε καμία αντίρρηση ο Σταύρος Νιάρχος.
Στα χρόνια που ακολούθησαν και μέχρι το θάνατό του, οι σχέσεις του με την Έλενα ουσιαστικά δεν υφίσταντο, αφού πατέρας και κόρη αποξενώθηκαν.
Όταν όμως ανοίχτηκε η διαθήκη του, από την οποία απουσίαζε εντελώς το όνομά της, η νεαρή πλέον Έλενα αποφάσισε να την προσβάλλει διεκδικώντας αυτό που πίστευε ότι εδικαιούτο από τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια της κληρονομιάς.
Η μάχη με τους Νιάρχους μόλις άρχιζε και η δικαστική αντιπαράθεση που ξεκίνησε στην Ελβετία όπου κατάφερε να «παγώσει» προσωρινά την εκτέλεση της διαθήκης μεταφέρθηκε στην Αθήνα το φθινόπωρο του 1997, χωρίς φυσικά οι κληρονόμοι να δώσουν το παρόν.
Εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους οι οποίοι στις 20 Οκτωβρίου δήλωσαν παρόντες αντ’ αυτών στην αίθουσα του Πολυμελούς πρωτοδικείου της Αθήνας.
Στην αγωγή της η Έλενα Φορντ εξηγούσε το ιστορικό της υπόθεσης και ζητούσε να της επιδικαστεί ποσοστό 10% απο την περιουσία του αείμνηστου πατέρα της.
Την απάντηση έδωσε με δική του αγωγή ο ανιψιός και κληρονόμος του Σταύρου Νιάρχου, ο οποίος ζητούσε να μην αναγνωρισθεί κανένα κληρονομικό δικαίωμα στη νεαρή Αμερικανίδα.
Τελικά τον Δεκέμβριο του του ιδίου έτους το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Έλενα Φορντ είναι μεν κόρη του Σταύρου Νιάρχου, αλλά δεν μπορεί να έχει καμία αξίωση από την κληρονομιαία περιουσία, από την στιγμή που ο γάμος με την μητέρα της ακυρώθηκε στην Ελλάδα και η διαθήκη του είναι εκτελεστέα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο όπως είχε ορίσει ο αποθανών.
Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που το όνομα Φορντ απασχόλησε τους Νιάρχους και η Έλενα Νιάρχου-Φορντ επέστρεψε στην Αμερική εμφανώς πικραμένη από τα όσα διαδραματίστηκαν και τη βούληση ενός πατέρα που ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ δίπλα της.
Όταν όμως ανοίχτηκε η διαθήκη του, από την οποία απουσίαζε εντελώς το όνομά της, η νεαρή πλέον Έλενα αποφάσισε να την προσβάλλει διεκδικώντας αυτό που πίστευε ότι εδικαιούτο από τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια της κληρονομιάς.
Η μάχη με τους Νιάρχους μόλις άρχιζε και η δικαστική αντιπαράθεση που ξεκίνησε στην Ελβετία όπου κατάφερε να «παγώσει» προσωρινά την εκτέλεση της διαθήκης μεταφέρθηκε στην Αθήνα το φθινόπωρο του 1997, χωρίς φυσικά οι κληρονόμοι να δώσουν το παρόν.
Εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους οι οποίοι στις 20 Οκτωβρίου δήλωσαν παρόντες αντ’ αυτών στην αίθουσα του Πολυμελούς πρωτοδικείου της Αθήνας.
Στην αγωγή της η Έλενα Φορντ εξηγούσε το ιστορικό της υπόθεσης και ζητούσε να της επιδικαστεί ποσοστό 10% απο την περιουσία του αείμνηστου πατέρα της.
Την απάντηση έδωσε με δική του αγωγή ο ανιψιός και κληρονόμος του Σταύρου Νιάρχου, ο οποίος ζητούσε να μην αναγνωρισθεί κανένα κληρονομικό δικαίωμα στη νεαρή Αμερικανίδα.
Τελικά τον Δεκέμβριο του του ιδίου έτους το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Έλενα Φορντ είναι μεν κόρη του Σταύρου Νιάρχου, αλλά δεν μπορεί να έχει καμία αξίωση από την κληρονομιαία περιουσία, από την στιγμή που ο γάμος με την μητέρα της ακυρώθηκε στην Ελλάδα και η διαθήκη του είναι εκτελεστέα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο όπως είχε ορίσει ο αποθανών.
Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που το όνομα Φορντ απασχόλησε τους Νιάρχους και η Έλενα Νιάρχου-Φορντ επέστρεψε στην Αμερική εμφανώς πικραμένη από τα όσα διαδραματίστηκαν και τη βούληση ενός πατέρα που ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ δίπλα της.
