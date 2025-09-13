Eurobasket 2025, Σρέντερ για τον τελικό με Τουρκία: «Να βάλουμε το γερμανικό μπάσκετ ξανά στον χάρτη»

Ο Γερμανός σταρ έμεινε στην κρισιμότητα που έχει αυτό το ματς για το μέλλον του γερμανικού μπάσκετ, ενώ τόνισε ότι ο τελικός εξαρτάται από την ομάδα του και την απόδοσή της