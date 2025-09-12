Eurobasket 2025: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστά από Οσμανί και Σενγκούν - Βίντεο
Ξεκίνησε από νωρίς τα καρφώματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μπροστά στον Οσμανί και στον Σενγκούν μετά από αιφνιδιασμό της Εθνικής
Η Ελλάδα αγωνίζεται στο ματς της 15ετιας απέναντι στην Τουρκία για μία θέση στον τελικό.
Οι Τούρκοι ξεκίνησαν καλύτερα το ματς με σερί πόντων, όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκεί για να απαντήσει με εντυπωσιακό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.
Ο Γιάννης ξεχύθηκε στον αιφνιδιασμό πήρε τα βήματα και έκανε «poster» τον Αλπερέν Σενγκούν.
GIANNIS PUT EVERYBODY ON A POSTER 😫#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/M39IW9EmDB— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
