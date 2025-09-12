Eurobasket 2025: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστά από Οσμανί και Σενγκούν - Βίντεο

Ξεκίνησε από νωρίς τα καρφώματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μπροστά στον Οσμανί και στον Σενγκούν μετά από αιφνιδιασμό της Εθνικής