Eurobasket 2025: Στα ημιτελικά μετά από 24 χρόνια η Τουρκία και περιμένει την Ελλάδα
Η Τουρκία απέκλεισε την Πολωνία και περιμένει την Ελλάδα στον ημιτελικό της Παρασκευής
Δεν έχει και πολλές επιτυχίες η Τουρκία στα Eurobasket.
Στο φετινό όμως δείχνει έτοιμη να κάνει την υπέρβαση. Ξεκίνησε πολύ χαμηλά στα power ranking της FIBA και ξαφνικά μετά τη νίκη επί της Σερβίας στον όμιλο βρέθηκε στο Νο2, πίσω από την Γερμανία.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέκλεισε με 91-77 την Πολωνία στον προημιτελικό του Eurobasket 2025 και σε λίγες ώρες θα μάθει εάν στον ημιτελικό της Παρασκευής θα παίξει με την Ελλάδα ή την Λιθουανία.
Η Τουρκία επέστρεψε μετά από 24 χρόνια στα ημιτελικά του Eurobasket. Το είχε κάνει το 2001 εντός έδρας και τότε είχε παίξει στον τελικό.
Εκεί ηττήθηκε από τους Σέρβους-Μαυροβούνιους με 78-69 στον τελικό και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Η Ελλάδα από την άλλη έχει 16 χρόνια να βρεθεί στην τετράδα και στα μετάλλια (χάλκινο στην Πολωνία).
Μάλιστα το 2009 για να βρεθεί στην τετράδα η Ελλάδα που είχε ως σταρ τον Βασίλη Σπανούλη είχε αποκλείσει την Τουρκία στον προημιτελικό.
