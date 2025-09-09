Αταμάν: «Έχω αισθήματα για την Ελλάδα, ελπίζω να περάσει και να παίξουμε... κόντρα στους παίκτες μου»
Ημιτελικό με την Ελλάδα θέλει να ζήσει ο Εργκίν Αταμάν όπως σημείωσε μετά από την νίκη της Τουρκίας επί της Πολωνίας στη Ρίγα
Η Τουρκία σφράγισε το πρώτο «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα. Ο Εργκίν Αταμάν, εμφανώς ικανοποιημένος, δεν έκρυψε την επιθυμία του να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στον δρόμο προς τον τελικό.
Ο Τούρκος τεχνικός αποθέωσε τον Άλπερεν Σενγκούν για το ιστορικό triple-double που σημείωσε, ενώ στάθηκε στη συνολική εικόνα της ομάδας του:
«Είχαμε περισσότερο βάθος από την Πολωνία, απαντήσαμε στην επιθετικότητά τους στην άμυνα και βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Ο πάγκος μας έδωσε την ώθηση στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ χρησιμοποιούμε το ταλέντο του Σενγκούν στην πάσα και αυτό μας βγαίνει».
Παράλληλα, μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με το ελληνικό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό:
«Η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα με βάση το ρόστερ της. Κανείς δεν θέλει να την αντιμετωπίσει. Όμως έχω αισθήματα για την Ελλάδα, ελπίζω να νικήσει και να ζήσω έναν ιστορικό ημιτελικό με επτά παίκτες του Παναθηναϊκού στο ίδιο παρκέ».
Ο Αταμάν ενημέρωσε και για τον τραυματισμό του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αστράγαλο, εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του ότι θα είναι έτοιμος για τον ημιτελικό.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά πιστεύω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι θα είστε χαρούμενοι επειδή ο Άλπερεν έκανε triple-double απόψε. Έγραψε ιστορία. Είχαμε περισσότερο βάθος από την Πολωνία, απαντήσαμε στην επιθετικότητά τους στην άμυνα.
Βάλαμε τον Χάζερ στον Λόιντ, τον καλύτερο σκόρερ τους και είχαμε αποτέλεσμα. Επιθετικά βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό, μέσα από την άμυνα, οπότε ελέγξαμε το ματς. Ο πάγκος μας έσπρωξε στο δεύτερο μέρος, με την εμπειρία και με το σκοράρισμά του. Είχαμε και πάλι τον έλεγχο, παρά τα λάθη μας και τα λάθη του Σενγκούν όταν είχε κάνει το triple-double. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους δημιουργούς στο NBA. Χρησιμοποιούμε το ταλέντο του στην πάσα και μέχρι στιγμής αυτό πετυχαίνει.
Τώρα θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό, η Τουρκία έχει παίξει σε μόλις έναν τελικό. Θα περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλό μας. Θα δούμε αν θα αντιμετωπίσουμε τους παίκτες μου.
Ο Όσμαν έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Ήθελε να παίξει, αλλά είδα πως ήταν επικίνδυνο. Το θετικό είναι ότι έχουμε τρεις ημέρες μέχρι τον ημιτελικό. Τον ξέρω, θα είναι 100% στο παρκέ.
Ειλικρινά θέλω να πω ότι έχω άριστη σχέση με το ελληνικό μπάσκετ. Η Ελλάδα έχει πέντε παίκτες μου, ξέρω και τους υπόλοιπους από τον Ολυμπιακό, τον Γιάννη. Η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα σύμφωνα με το ρόστερ της. Κανείς δεν θέλει να την αντιμετωπίσει. Έχω αισθήματα για την Ελλάδα, ελπίζω να νικήσει απόψε και η μοίρα μου να είναι να δω επτά παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτόν τον αγώνα».
