Eurobasket 2025: Έγραψε ιστορία ο Σενγκούν, έκανε triple double στο Πολωνία-Τουρκία - Βίντεο
Ο Τούρκος σταρ έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα
Η Τουρκία τα κατάφερε εναντίον της Πολωνίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket, εκεί που θα περιμένει τον νικητή του Λιθουανία-Ελλάδα.
Τεράστιος πρωταγωνιστής, για την Τουρκία ο Αλπερέν Σενγκούν που πέτυχε triple double. Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς λάμπει για ακόμα μία φορά και αναδείχθηκε ο έκτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που κάνει triple double.
Στο ματς με στόχο το εισιτήριο για τον ημιτελικό, ο Σενγκούν τελείωσε με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ ολοκληρώνοντας έτσι το triple double.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά στο φετινό τουρνουά που ένας παίκτης σημειώνει τριπλά νούμερα με τον Λούκα Ντόντσιτς να τον προλαβαίνει απέναντι στο Βέλγιο με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μάλιστα οι δύο αστέρες του NBA «φλερτάρουν» σε πολλές εμφανίσεις τους με το triple double.
Οι παίκτες με triple double
Στόικο Βράνκοβιτς (12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ στο Κροατία-Ελλάδα το 1993)
Τόνι Κούκοτς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο Κροατία-Φινλανδία το 1995)
Ράρες Μαντάτσε (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Ρουμανία-Μαυροβούνιο το 2017)
Ματέουζ Πονίτκα (26 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Πολωνία-Σλοβενία το 2022)
Youngest to do it in EuroBasket history.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
ALPEREN SENGUN DROPPED A TRIPLE-DOUBLE IN 25 MINUTES. 🇹🇷 pic.twitter.com/V2eP4S7FOg
I DIDN'T KNOW WHITE CHOCOLATE WAS TURKISH 😱😱😱#EuroBasket pic.twitter.com/HhZucStyFc— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Αλπερέν Σενγκούν (15 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Τουρκιία-Πολωνία το 2025)
