Eurobasket 2025, Λιθουανία - Λετονία 88-79: «Πέταξε» έξω την οικοδέσποινα και περιμένει την... Ελλάδα! - Δείτε βίντεο

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε μετά την έναρξη της 3ης περιόδου. Η Λιθουανία εξακολούθησε να έχει το πάνω χέρι στο ματς, διατηρώντας την διαφορά είτε σε «διψήφια» τιμή (54-44 στο 25'), είτε σε «διψήφιες» παρυφές (56-48 στο 27') έως και το τέλος της περιόδου. Ο Βαλαντσιούνας επανέφερε τον δείκτη του σκορ στο +11 για την ομάδα του (59-48 στο 28') και έφτασε και στο +13 (62-49 στο 29') με την 3η περίοδο να κλείνει στο +12 (66-54). Ο Βελίτσκα είχε 16 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Βαλαντσιούνας είχε ανέβει αρκετά (9π.) ενώ οι Λετονοί τα περίμεναν όλα από τον Κρίσταπς Πορζίνγκις (24π.,11ριμπ.)Έχοντας το +12 της 3ης περιόδου, ένιωθαν πολύ άνετα στο παρκέ της «Arena Riga» έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους. Μάλιστα στο 35' η διαφορά έφτασε και στο +15 (75-60), ρίχνοντας ουσιαστικά και τους τίτλους τέλους της νίκης και της μεγάλης πρόκρισης στα ημιτελικά του Eurobasket.ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κατάφερε να αδρανοποιήσει όλους τους άλλους παίκτες της Λετονίας, με αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα να μην υπήρχε δεύτερος πόλος έλξης πλην του Πορζίνγκις (και προς το τέλος του Λόμαζ με τα τρίποντα όταν το ματς είχε σχεδόν κριθεί). Επιπλέον οι Λιθουανοί ήταν εξαιρετικοί στην άμυνά τους, έβγαλαν και άλλους πρωταγωνιστές, ενώ η Λετονία σούταρε με κακό ποσοστό στα τρίποντα.ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Άρνας Βελίτσκα, ο οποίος αγωνίστηκε 34 λεπτά και είχε 21 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Αζουόλας Τουμπέλις (18π., 12ριμπ.) και Ντεϊβίντας Σιρβίντις (17π., 6ριμπ.) ήταν εκείνοι που στάθηκαν επάξια στο πλευρό του Βελίτσκα.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ντάβις Μπέρτανς ο οποίος ήταν παντελώς εκτός κλίματος αγώνα ενώ πολύ άστοχος ήταν ο Ζάγκαρς (3/12 σουτ, 0/5τρ.)ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Κρίστας Πορζίνγκις έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του αλλά όπως αποδείχθηκε δεν έφτασαν οι 34 πόντοι και τα 16 ριμπάουντ.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το εξαιρετικό διάβασμα των Λιθουανών οι οποίοι είχαν απενεργοποιήσει τους παίκτες των Λετονών, πλην του Πορζίνγκις, όπως επίσης και το τρομερό μπασκετικό κοινό στην «Arena Riga» με Λιθουανούς και Λετονούς να κάθονται μαζί.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η επιμονή των Λετονών να σουτάρουν τρίποντα έχοντας στο τέλος του ματς περισσότερα εκτελεσμένα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα απ' ότι δίποντα.Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79.Πηγή:www.gazzetta.gr