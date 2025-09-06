Eurobasket 2025: Η Λιθουανία του Βαλαντσιούνας αντίπαλος της Ελλάδας στον προημιτελικό, εάν η ομάδα του Σπανούλη αποκλείσει το Ισραήλ
Eurobasket 2025: Η Λιθουανία του Βαλαντσιούνας αντίπαλος της Ελλάδας στον προημιτελικό, εάν η ομάδα του Σπανούλη αποκλείσει το Ισραήλ
Η Λιθουανία έβγαλε νοκ άουτ (88-79) την Λετονία και περιμένει το βράδυ της Κυριακής για να μάθει εάν θα παίξει με Ελλάδα ή Ισραήλ
Η Λιθουανία θα είναι ο αντίπαλος της Ελλάδας στον προημιτελικό του Eurobasket 2025 εάν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεπεράσει στους «16» το εμπόδιο του Ιρσαήλ.
Η Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας απέκλεισε με 88-79 τη Λετονία το απόγευμα του Σαββάτου και θα περιμένει έως το βράδυ της Κυριακής για να μάθει τον αντίπαλό της στο δρόμο για τα ημιτελικά.
Το Ελλάδα - Ισραήλ θα διεξαχθεί την Κυριακή (21:45) στη Ρίγα και θα κλείσει το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «16».
Ο προημιτελικός ανάμεσα στην Λιθουανία και στην Ελλάδα ή το Ισραήλ θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα η Τουρκία θα παίξει με την Πολωνία ή την Βοσνία (αγωνίζονται την Κυριακή). Οι νικητές των δύο προημιτελικών θα συναντηθούν στην τετράδα.΄
Στις 12 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί.
