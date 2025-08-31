Eurobasket 2025: Αποθέωσε Σπανούλη και Εθνική ο Ρούντι Φερνάντεθ, «Είναι διεκδικήτρια του τίτλου»

Ο Ρούντι Φερνάντεθ παρακολούθησε το ματς της Ελλάδας με τη Γεωργία και μίλησε για την σωστή φόρμουλα που έχει βρει ο Βασίλης Σπανούλης