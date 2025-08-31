Eurobasket 2025: Αποθέωσε Σπανούλη και Εθνική ο Ρούντι Φερνάντεθ, «Είναι διεκδικήτρια του τίτλου»
EUROBASKET 2025
Ρούντι Φερνάντεθ Ισπανία Εθνική Μπάσκετ Eurobasket 2025

Eurobasket 2025: Αποθέωσε Σπανούλη και Εθνική ο Ρούντι Φερνάντεθ, «Είναι διεκδικήτρια του τίτλου»

Ο Ρούντι Φερνάντεθ παρακολούθησε το ματς της Ελλάδας με τη Γεωργία και μίλησε για την σωστή φόρμουλα που έχει βρει ο Βασίλης Σπανούλης

Eurobasket 2025: Αποθέωσε Σπανούλη και Εθνική ο Ρούντι Φερνάντεθ, «Είναι διεκδικήτρια του τίτλου»
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική Ελλάδος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στο Eurobasket και νίκησε και τη Γεωργία άνετα με 94-53, κάνοντας το 3/3 στον Γ’ Όμιλο στη Λεμεσό.

Το ματς το παρακολούθησε και ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια για τη «γαλανόλευκη», την οποία χαρακτήρισε ως διεκδικήτρια στη διοργάνωση.

Ο παλαίμαχος πλέον Ισπανός άσος, έκανε λόγο και για τη σωστή φόρμουλα που έχει βρει ο Βασίλης Σπανούλης, γράφοντας στο Twitter τα εξής: «Η Ελλάδα αποδεικνύεται επίσης ισχυρή διεκδικήτρια σε αυτό το Eurobasket. Ο Σπανούλης βρήκε τη σωστή φόρμουλα».


Ειδήσεις σήμερα:

Ήρωας αστυνομικός έσωσε τη ζωή πολίτη που έχασε τις αισθήσεις του στη Σαντορίνη - Του έκανε ΚΑΡΠΑ επί 20 λεπτά

Η επιστροφή των γυμνιστών: Οδηγός για βουτιές ελευθερίας σε όλη τη χώρα, πού θα βρείτε τις παραλίες

Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network