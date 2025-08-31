Eurobasket 2025: Αποθέωσε Σπανούλη και Εθνική ο Ρούντι Φερνάντεθ, «Είναι διεκδικήτρια του τίτλου»
Eurobasket 2025: Αποθέωσε Σπανούλη και Εθνική ο Ρούντι Φερνάντεθ, «Είναι διεκδικήτρια του τίτλου»
Ο Ρούντι Φερνάντεθ παρακολούθησε το ματς της Ελλάδας με τη Γεωργία και μίλησε για την σωστή φόρμουλα που έχει βρει ο Βασίλης Σπανούλης
Η Εθνική Ελλάδος έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στο Eurobasket και νίκησε και τη Γεωργία άνετα με 94-53, κάνοντας το 3/3 στον Γ’ Όμιλο στη Λεμεσό.
Το ματς το παρακολούθησε και ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια για τη «γαλανόλευκη», την οποία χαρακτήρισε ως διεκδικήτρια στη διοργάνωση.
Ο παλαίμαχος πλέον Ισπανός άσος, έκανε λόγο και για τη σωστή φόρμουλα που έχει βρει ο Βασίλης Σπανούλης, γράφοντας στο Twitter τα εξής: «Η Ελλάδα αποδεικνύεται επίσης ισχυρή διεκδικήτρια σε αυτό το Eurobasket. Ο Σπανούλης βρήκε τη σωστή φόρμουλα».
Greece is also proving to be a strong contender in this EuroBasket. Spanoulis has found the right formula. #EuroBasket2025 pic.twitter.com/2XeGnczMvO— Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) August 31, 2025
