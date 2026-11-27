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Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Έλληνα διεθνή θα υποχρέωνε τους «αετούς» να αναζητήσουν τον αντικαταστάτη του. Θα μπορούσε, άραγε, η λύση να βρίσκεται ήδη στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και να έχει επίσης ελληνικό διαβατήριο;Ο λόγος για τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος έχει την ευκαιρία να δώσει τα διαπιστευτήριά του απέναντι στην Μπενφίκα, στην προσεχή αναμέτρηση της Φαμαλικάο με την ομάδα της Λισαβόνας.Οι Πορτογάλοι εφιστούν την προσοχή στον ΚούτσιαΕνδεικτική είναι η αναφορά του πορτογαλικού λογαριασμού @bruno23almeida στο X, ο οποίος, αναλύοντας την επικείμενη αναμέτρηση, συμπεριέλαβε τον Έλληνα επιθετικό στους τρεις ποδοσφαιριστές που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η Μπενφίκα.«Οι αμυντικές αδυναμίες και οι περιορισμοί στη φυσική κατάσταση της Μπενφίκα έρχονται σε αντίθεση με τα σημάδια προόδου της Φαμαλικάο του Ρικάρντο Σίλβα. Οι Ματίας ντε Αμορίμ, Σορίσο και Κούτσιας αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Μια ευκαιρία με προεκτάσειςΟ Κούτσιας βρίσκεται σε μια ηλικία που του επιτρέπει να έχει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης, ενώ η παρουσία του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα.Μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Μπενφίκα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράσημο για τον νεαρό επιθετικό και να ενισχύσει τις μετοχές του ενόψει του μέλλοντος.Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που να συνδέει μεταγραφικά τον Κούτσια με τους «αετούς». Ωστόσο, με τον Παυλίδη να βρίσκεται στις λίστες ευρωπαϊκών συλλόγων, δεν θα ήταν διόλου παράξενο η Μπενφίκα να αναζητήσει τον επόμενο επιθετικό της εντός των πορτογαλικών συνόρων.Και ποιος ξέρει; Ίσως η ελληνική παράδοση στην κορυφή της επίθεσης της Μπενφίκα να έχει και συνέχεια.