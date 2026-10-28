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Σούλης Παπαδόπουλος: Θα μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, κόσμημα για την Ελλάδα ο Ελ Αραμπί
Σούλης Παπαδόπουλος: Θα μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, κόσμημα για την Ελλάδα ο Ελ Αραμπί
Οι δηλώσεις του Σούλη Παπαδόπουλου μετά την ήττα (2-0) της Μαρκό από τον Ολυμπιακό
Η πρωτοπόρος της Super League 2 Μαρκό ηττήθηκε 2-0 από τον Ολυμπιακό στην έδρα της στη League Phase του Supebet Κυπέλλου Ελλάδας.
Μετά τον αγώνα ο τεχνικός της, Σούλης Παπαδόπουλος, ανέλυσε το παιχνίδι και τόνισε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ στο παιχνίδι στο Μαρκόπουλο.
Παράλληλα στάθηκε στο στόχο του πρωταθλήματος και μίλησε για τον Ελ Αραμπί.
Οι δηλώσεις του Σούλη Παπαδόπουλου στον ΣΠΟΡ FM TV
«Θα μπορούσαμε να έχουμε βρει ένα γκολ, αλλά και ο Ολυμπιακός είχε αρκετές φάσεις. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες πρέπει να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένος, καθώς το πρώτο γκολ το δεχθήκαμε από πλάγιο και το δεύτερο από
κόρνερ. Αν εκμεταλλευόμασταν και εμείς τις ευκαιρίες μας θα είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είχαμε επτά αλλαγές στην 11άδα και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε και την κούραση, καθώς ο πρώτος μας στόχος είναι
το πρωτάθλημα και έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας απέναντι στη Καλαμαριά».
Για τον Ελ Αραμπί: «Είναι τεράστια τιμή για εμένα και ολόκληρο το προπονητικό της Μαρκό. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και αποτελεί ένα κόσμημα όχι απλώς για το πρωτάθλημα, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα».
Μετά τον αγώνα ο τεχνικός της, Σούλης Παπαδόπουλος, ανέλυσε το παιχνίδι και τόνισε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ στο παιχνίδι στο Μαρκόπουλο.
Παράλληλα στάθηκε στο στόχο του πρωταθλήματος και μίλησε για τον Ελ Αραμπί.
Οι δηλώσεις του Σούλη Παπαδόπουλου στον ΣΠΟΡ FM TV
«Θα μπορούσαμε να έχουμε βρει ένα γκολ, αλλά και ο Ολυμπιακός είχε αρκετές φάσεις. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες πρέπει να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένος, καθώς το πρώτο γκολ το δεχθήκαμε από πλάγιο και το δεύτερο από
κόρνερ. Αν εκμεταλλευόμασταν και εμείς τις ευκαιρίες μας θα είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Είχαμε επτά αλλαγές στην 11άδα και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε και την κούραση, καθώς ο πρώτος μας στόχος είναι
το πρωτάθλημα και έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας απέναντι στη Καλαμαριά».
Για τον Ελ Αραμπί: «Είναι τεράστια τιμή για εμένα και ολόκληρο το προπονητικό της Μαρκό. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και αποτελεί ένα κόσμημα όχι απλώς για το πρωτάθλημα, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα».
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