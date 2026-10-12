Bαθιά ανάσα για τη Μαρσέιγ πριν από τον Ολυμπιακό, 2-0 την Τρουά, δείτε τα γκολ
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Ligue 1 Μαρσέιγ Τρουά

Bαθιά ανάσα για τη Μαρσέιγ πριν από τον Ολυμπιακό, 2-0 την Τρουά, δείτε τα γκολ

Δεύτερη νίκη στη Ligue 1 για τους Μασσαλούς, που υποδέχονται σε τέσσερις ημέρες τους «ερυθρόλευκους» για το Europa League

Bαθιά ανάσα για τη Μαρσέιγ πριν από τον Ολυμπιακό, 2-0 την Τρουά, δείτε τα γκολ
Τέσσερις ημέρες πριν υποδεχθεί στο «Βελοντρόμ» τον Ολυμπιακό για τη League Phase του Europa League, η Μαρσέιγ πήρε μία τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη στην έδρα της Τρουά με 2-0 και ταυτόχρονα βαθιά βαθμολογική ανάσα, μιας και οι δύο ομάδες βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Ήταν μόλις το δεύτερο «τρίποντο» για το συγκρότημα της Μασσαλίας, στο τελευταίο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1, το οποίο κρίθηκε από τα γκολ του Αρίτ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και το πέναλτι του Αμπντελί στις καθυστερήσεις. Ήταν παράλληλα μία νίκη ηρεμίας για τους φιλοξενούμενους, μετά από το πολύ κακό ξεκίνημα που έχουν κάνει στη σεζόν με 4 ήττες στα πρώτα έξι ματς!

Troyes 0-2 OM : Le résumé de la victoire ✅


Η ενδεκάδα της Μαρσέιγ: Ντε Λανγκε, Έμερσον, Αγκέρ, Ιγκαν-Ρίλεϊ, Μπεζαχάφ, Αμπντελί, Καμισοκό (Εναντί), Παϊσάο (87' Μπουμπάνα), Γκόμες (87' Κοντόγκμπια), Αρίτ (63' Αμπνταλάχ), Γκουϊρί (63' Μοπέ).

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Λανς-Λιόν 2-1 (36' Σοτοκά, 77' Ουντολ - 85' Μερά)
Λιλ-Χάβρη 1-0 (5' Μπάκουα)
Κλείσιμο
Μονακό-Τουλούζ 2-2 (29΄ Ντιόπ, 38΄ Αμπλίν - 48΄ Τένγκστεντ, 59΄ Οπόνγκ)
Λοριάν-Παρί FC 1-0 (68΄ Μπερναρντό)
Παρί Σεν Ζερμέν-Λε Μαν 3-1 (19΄ Μπεράλντο, 61΄ Κβαρατσκέλια, 68΄ Ακλιούς - 54΄ Μαφουτά)
Μπρεστ-Ανζέ 5-1 (9΄ Αζόρκ, 17΄ Τουσάρτ, 30΄ πεν. Λαλα, 45΄ Μπαλντέ, 54΄ Εμπούπ - 47΄ Προσπέρ)
Νις-Στρασμπούρ 2-1 (45' αυτ. Ντεμπά, 81' Κλάους-41' Εσούγκο)
Ρεν-Οσέρ 4-1 (15' Λεπόλ, 53' Τόμασον, 90+2, 90'+4 Ντιά - 25' Άρτσερ)
Τρουά-Μαρσέιγ 0-2 (50' Αρίτ, 90'+8, πέν. Αμπνελί)

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Μονακό 14
Λιλ 13
Ρεν 13
Λιόν 11
Παρί FC 11
Παρί Σεν Ζερμέν 11
Μπρεστ 8
Λοριάν 8
Νις 8
Λανς 7
Ανζέ 7
Στρασμπούρ 7
Μαρσέιγ 6
Λε Μαν 6
Οσέρ 6
Τουλούζ 6
Τρουά 4
Χάβρη 2

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