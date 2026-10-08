BCL: Στην κορυφαία πεντάδα της πρεμιέρας ο Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ
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ΑΕΚ BCL Φρανκ Μπάρτλεϊ

BCL: Στην κορυφαία πεντάδα της πρεμιέρας ο Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ

Ο γκαρντ της ΑΕΚ ανταμείφθηκε για την καλή του εμφάνιση στο εντός έδρας παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» με αντίπαλο τη Σαλόν

BCL: Στην κορυφαία πεντάδα της πρεμιέρας ο Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί την πορεία της στο Basketball Champions League, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη με 95-93 απέναντι στη Σαλόν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ένωση ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και αποτέλεσε τον βασικό επιθετικό πόλο της ομάδας του. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 4 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ΑΕΚ.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο Μπάρτλεϊ συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της πρώτης αγωνιστικής του Basketball Champions League.

Μαζί του στην πεντάδα βρέθηκαν οι Μοχάμεντ Ντιαρά της Σολέ, Γκίτις Ρατζεβίτσιους της Ρίτας, Καλίφ Μπατλ της Τσιμπόνα και Μπίλι Ερνανγκόμεθ της Μάλαγα.


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