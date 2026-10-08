The Football Show: Γιόζεφ Βάντσικ, Χρήστος Δώνης και Αλέξης Καλογερόπουλος αναλύουν το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
The Football Show: Γιόζεφ Βάντσικ, Χρήστος Δώνης και Αλέξης Καλογερόπουλος αναλύουν το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας, δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
UPD:
Στο «The Football Show» της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου: Στην τελική ευθεία για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της χρονιάς στη Stoiximan Super League. Στην… παρέα μας τρεις πρώην παίκτες των δύο ομάδων.
Ο Γιόχεφ Βάντσικ θυμάται τα μεγάλα ντέρμπι μιας άλλης εποχής και καταθέτει την άποψη του για το παρόν.
Ο διεθνής με την εθνική ομάδα των ελπίδων, Αλέξης Καλογερόπουλος σε απευθείας σύνδεση με τη Γερμανία, μιλάει για τη nouvelle vague του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη νέα γενιά των ντέρμπι.
Ο Χρήστος Δώνης μας καταθέτει την άποψη του για όσα πρέπει να προσέξουμε στο μεγάλο ματς, για την εποχή που ήταν αρχηγός των «πρασίνων» και την ποδοσφαιρική… ζωή στην Πολωνία.
Ολα τα νέα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη ενόψει της επανέναρξης της Stoiximan Super League με τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Και τα πάντα για τις ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Γιόχεφ Βάντσικ θυμάται τα μεγάλα ντέρμπι μιας άλλης εποχής και καταθέτει την άποψη του για το παρόν.
Ο διεθνής με την εθνική ομάδα των ελπίδων, Αλέξης Καλογερόπουλος σε απευθείας σύνδεση με τη Γερμανία, μιλάει για τη nouvelle vague του ελληνικού ποδοσφαίρου και τη νέα γενιά των ντέρμπι.
Ο Χρήστος Δώνης μας καταθέτει την άποψη του για όσα πρέπει να προσέξουμε στο μεγάλο ματς, για την εποχή που ήταν αρχηγός των «πρασίνων» και την ποδοσφαιρική… ζωή στην Πολωνία.
Ολα τα νέα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη ενόψει της επανέναρξης της Stoiximan Super League με τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Και τα πάντα για τις ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα