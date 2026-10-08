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Ζερνό Ρορ: «Δεν μας άφησαν να βγάλουμε φωτογραφία με τον Μέσι, ούτε να ανταλλάξουμε φανέλες», βίντεο
Ζερνό Ρορ: «Δεν μας άφησαν να βγάλουμε φωτογραφία με τον Μέσι, ούτε να ανταλλάξουμε φανέλες», βίντεο
Τα παράπονά του εξέφρασε ο προπονητής του Μπενίν μετά το ματς για το «αντίο» του Μέσι από την εθνική ομάδα
UPD:
Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν σε φιλική αναμέτρηση στο «Μονουμεντάλ», ματς με ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτέλεσε την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με την «αλμπισελέστε».
Ωστόσο, παρά τη μεγάλη χαρά του Ζερνό Ρορ για τη συμμετοχή της ομάδας του σε μια τόσο ιδιαίτερη βραδιά, ο Γερμανός προπονητής εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση των Αργεντινών απέναντι στους παίκτες του.
Σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC Sport, ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μπενίν στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν κατάφεραν να κρατήσουν κάποιο αναμνηστικό από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ούτε να φωτογραφηθούν με τον Μέσι!
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελέσαμε μέρος της ιστορίας, ειδικά από τη στιγμή που πρόκειται για έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι.
Το να αγωνιστούμε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το γήπεδο, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες μου. Το μοναδικό αρνητικό ήταν ότι οι Αργεντινοί δεν έδωσαν τίποτα στους παίκτες μας. Ούτε καν μια φωτογραφία με τον Μέσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ρορ αποκάλυψε πως οι ποδοσφαιριστές του ήθελαν να ανταλλάξουν φανέλες με τους Αργεντινούς, όμως δεν κατάφεραν καν να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρίσκονταν οι αντίπαλοί τους.
«Θέλαμε να ανταλλάξουμε φανέλες, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε καμία. Δεν μας άφησαν ούτε να μπούμε στον διάδρομο των δικών τους παικτών.
Η ασφάλεια σταματούσε τους πάντες. Οι ποδοσφαιριστές μου είχαν τις φανέλες τους στα χέρια και προσπαθούσαν να τις ανταλλάξουν με τους Αργεντινούς. Κάναμε τα πάντα, αλλά μάταια», πρόσθεσε.
Ο ίδιος, πάντως, κατάφερε να έχει ένα προσωπικό ενθύμιο από τη βραδιά. Περίπου μισή ώρα μετά τον φιλικό αγώνα, ο Ρορ πήρε αυτόγραφο του Λιονέλ Σκαλόνι σε μια φανέλα του Μέσι από το 2018.
«Κατάφερα να δώσω στον προπονητή τη φανέλα μου με τον Μέσι από το 2018. Του ζήτησα να μου την υπογράψει και στη συνέχεια μου την επέστρεψε. Περίμενα μισή ώρα, αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο», δήλωσε ο τεχνικός του Μπενίν.
Ωστόσο, παρά τη μεγάλη χαρά του Ζερνό Ρορ για τη συμμετοχή της ομάδας του σε μια τόσο ιδιαίτερη βραδιά, ο Γερμανός προπονητής εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση των Αργεντινών απέναντι στους παίκτες του.
Σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC Sport, ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μπενίν στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν κατάφεραν να κρατήσουν κάποιο αναμνηστικό από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ούτε να φωτογραφηθούν με τον Μέσι!
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελέσαμε μέρος της ιστορίας, ειδικά από τη στιγμή που πρόκειται για έναν θρύλο του ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι.
Το να αγωνιστούμε σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το γήπεδο, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες μου. Το μοναδικό αρνητικό ήταν ότι οι Αργεντινοί δεν έδωσαν τίποτα στους παίκτες μας. Ούτε καν μια φωτογραφία με τον Μέσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ρορ αποκάλυψε πως οι ποδοσφαιριστές του ήθελαν να ανταλλάξουν φανέλες με τους Αργεντινούς, όμως δεν κατάφεραν καν να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρίσκονταν οι αντίπαλοί τους.
«Θέλαμε να ανταλλάξουμε φανέλες, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε καμία. Δεν μας άφησαν ούτε να μπούμε στον διάδρομο των δικών τους παικτών.
Η ασφάλεια σταματούσε τους πάντες. Οι ποδοσφαιριστές μου είχαν τις φανέλες τους στα χέρια και προσπαθούσαν να τις ανταλλάξουν με τους Αργεντινούς. Κάναμε τα πάντα, αλλά μάταια», πρόσθεσε.
Ο ίδιος, πάντως, κατάφερε να έχει ένα προσωπικό ενθύμιο από τη βραδιά. Περίπου μισή ώρα μετά τον φιλικό αγώνα, ο Ρορ πήρε αυτόγραφο του Λιονέλ Σκαλόνι σε μια φανέλα του Μέσι από το 2018.
«Κατάφερα να δώσω στον προπονητή τη φανέλα μου με τον Μέσι από το 2018. Του ζήτησα να μου την υπογράψει και στη συνέχεια μου την επέστρεψε. Περίμενα μισή ώρα, αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο», δήλωσε ο τεχνικός του Μπενίν.
🇦🇷🇧🇯Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin sur l'après match face à l'Argentine : "Le seul point noir, c'est que les Argentins ne nous ont rien donné. Pas une photo de Messi, pas un maillot. Ils ne nous ont même pas laissé entrer dans le couloir, la sécurité refusait tout le monde" https://t.co/199bOLbOO7— Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 7, 2026
UPD:
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