Stoiximan Super League: Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο
SPORTS
Αναβολή ΑΕΚ Ατρόμητος Super League

Stoiximan Super League: Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο

Η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος γνωστοποίησε την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ένωση και τους Περιστεριώτες

Stoiximan Super League: Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο
Δεν θα διεξαχθεί τελικά στην προγραμματισμένη ημερομηνία η αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση είχε καταθέσει επίσημο αίτημα για την αναβολή του αγώνα, λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα η ομάδα του Νίκολιτς αντιμετωπίζει την προσεχή Τετάρτη τη Σαχτάρ (14/10, 22:00) εκτός έδρας για το Champions League, με το παιχνίδι στο Περιστέρι να ακολουθεί χρονικά στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος.



Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή την απόφαση για την αναβολή, επισημαίνοντας πως αυτή προέκυψε έπειτα από το σχετικό αίτημα της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Αναβολή αγώνα Ατρόμητος Αθ.-ΑΕΚ (7η αγων.). Ανακοινώνεται ότι, o αγώνας ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

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