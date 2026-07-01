Κοντά στην έξοδο από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βίτορ Περέιρα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο
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Βίτορ Περέιρα Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

Κοντά στην έξοδο από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βίτορ Περέιρα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι το κλίμα στις τάξεις της ομάδας έχει αλλάξει προς το πρόσωπο του Πορτογάλου και όλα δείχνουν... διαζύγιο

Κοντά στην έξοδο από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βίτορ Περέιρα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο
Ο Βίτορ Περέιρα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος τεχνικός είναι πολύ κοντά στην έξοδο, καθώς το κλίμα στις τάξεις της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου έχει αλλάξει τις τελευταίες ώρες προς το πρόσωπό του.

Ο 57χρονος είχε μετακομίσει στο Νότιγχαμ στη μέση της προηγούμενης σεζόν, κατάφερε να φτάσει την ομάδα μέχρι τα ημιτελικά του Europa League, όπου αποκλείστηκε από την μετέπειτα τροπαιούχο Άστον Βίλα.

Παράλληλα, οδήγησε τη Φόρεστ στην παραμονή της Premier League τερματίζοντας στη 16η θέση με 44 βαθμούς.

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