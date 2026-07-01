Πώς ο Μοντέρο εξήγησε στη Βαλένθια γιατί θέλει Ολυμπιακό: «Πάω για να πάρω τη EuroLeague»

Ισπανός δημοσιογράφος έγραψε σχετικά με όσα συμβαίνουν στη Βαλένθια το τελευταίο διάστημα και ανέφερε και την ιστορία με τον Μοντέρο που μετέφερε στη διοίκηση τους λόγους της αποχώρησής του