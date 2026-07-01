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Πώς ο Μοντέρο εξήγησε στη Βαλένθια γιατί θέλει Ολυμπιακό: «Πάω για να πάρω τη EuroLeague»
SPORTS
Βαλένθια Ζαν Μοντέρο Ολυμπιακός

Πώς ο Μοντέρο εξήγησε στη Βαλένθια γιατί θέλει Ολυμπιακό: «Πάω για να πάρω τη EuroLeague»

Ισπανός δημοσιογράφος έγραψε σχετικά με όσα συμβαίνουν στη Βαλένθια το τελευταίο διάστημα και ανέφερε και την ιστορία με τον Μοντέρο που μετέφερε στη διοίκηση τους λόγους της αποχώρησής του

Πώς ο Μοντέρο εξήγησε στη Βαλένθια γιατί θέλει Ολυμπιακό: «Πάω για να πάρω τη EuroLeague»
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Αναμφίβολα ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο άνθρωπος που... οδήγησε τη Βαλένθια προς την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά και ο πιο σημαντικός παράγοντας για να φτάσει η ομάδα στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, έπειτα από την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε, αποφάσισε να... μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, ο Ισπανός δημοσιογράφος Χουάν Κάρλος Βιλένα, στο «La provincias», έγραψε σχετικά με όσα συμβαίνουν στη Βαλένθια το τελευταίο διάστημα και ανέφερε και την ιστορία με τον Μοντέρο που μετέφερε στη διοίκηση τους λόγους της αποχώρησής του.

«Θέλω τη EuroLeague, πριν πάω στο NBA», ήταν τα λόγια του Μοντέρο όταν του εξηγήθηκε από τον σύλλογο το πλάνο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.


Ο 23χρονος γκαρντ παρότι έκανε συνάντηση με τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας, που του τόνισαν πως θα υπάρχει αυξημένο μπάτζετ την ερχόμενη σεζόν, ο ίδιος δεν ένιωσε ότι θα ταίριαζε και κύριο μέλημά του ήταν να βελτιωθεί.

Έπειτα από δύο χρόνια γεμάτα επιτυχίες, ο Ζαν Μοντέρο είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, προερχόμενος από γεμάτη σεζόν στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά αγώνα.
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