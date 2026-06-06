Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
«Τρώει» από παντού… άκυρα η Ρεάλ Μαδρίτης
«Τρώει» από παντού… άκυρα η Ρεάλ Μαδρίτης
Η μεταγραφική περίοδος στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι μια παρτίδα σκάκι για ισχυρούς λύτες, όμως τις τελευταίες ώρες η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο επίκεντρο διαδοχικών… αρνητικών απαντήσεων
Από τη μία, η Μπάγερν Μονάχου υψώνει τείχος προστασίας γύρω από το μεγάλο της αστέρι, Μίκαελ Ολίσε, ξεκαθαρίζοντας στον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι ο Γάλλος δεν πωλείται με κανένα ποσό. Από την άλλη, το στρατόπεδο του Γιούργκεν Κλοπ βάζει εμφατικό «στοπ» στα σενάρια που τον ήθελαν να αναλαμβάνει τον πάγκο της «Βασίλισσας» σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης.
Μπάγερν Μονάχου: «Ούτε με 200 εκατομμύρια δεν φεύγει ο Ολίσε»
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει θέσει τον Μίκαελ Ολίσε στην κορυφή της λίστας της για την αναμόρφωση της μεσοεπιθετικής της γραμμής.
Ο νεαρός Γάλλος εξτρέμ ενσαρκώνει τέλεια το προφίλ των «Galacticos» που λατρεύει ο Φλορεντίνο Πέρεθ, με τους Μαδριλένους να εμφανίζονται έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση-μαμούθ ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Μπάγερν Μονάχου: «Ούτε με 200 εκατομμύρια δεν φεύγει ο Ολίσε»
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει θέσει τον Μίκαελ Ολίσε στην κορυφή της λίστας της για την αναμόρφωση της μεσοεπιθετικής της γραμμής.
Ο νεαρός Γάλλος εξτρέμ ενσαρκώνει τέλεια το προφίλ των «Galacticos» που λατρεύει ο Φλορεντίνο Πέρεθ, με τους Μαδριλένους να εμφανίζονται έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση-μαμούθ ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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